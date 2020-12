Ivan Jakeš má pred štartom Rely Dakar pozitívny test na koronavírus: Je jeho účasť v ohrození?

Ivan Jakeš sa spolu so svojim tímom v posledných dňoch intenzívne pripravoval na tohtoročnú edíciu Rely Dakar v Saudskej Arábii. Po príchode na miesto ho však čakalo nemilé prekvapenie.

Povinné testovanie všetkých jazdcov, ako aj členov tímu dopadlo pre Slováka zle., zatiaľ čo zvyšku jeho tímu, našťastie, testy nepotvrdili prítomnosť vírusu.V prípade, že pôjde o negatívny výsledok sa pre Slováka ďalej nevzťahuje povinná karanténa a bude sa tak môcť ďalej plnohodnotne pripravovať na preteky. Druhý scenár je však podstatne horší, pretože by mohol ohroziť jeho účasť na rely."Ahojte, mal som pozitívny test na koronavírus., som však stále na hoteli. Dúfam, že to všetko vyjde,práve nastali. Držte palce, ja vám držím všetkým na Slovensku. Ako vidíte na druhej fotke,, ale určite sa to spraví. Verím hlavne, že 2. test ma nesklame, dopadne dobre a ideme na to. Dávajte si všetci pozor. Ahojte, krásny deň," napísal Ivan prostredníctvom sociálnej siete.