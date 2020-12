Ronaldo a futbalový dôchodok? Vidím žiarivú budúcnosť a som vo forme, odkazuje

Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo vo februári oslávi 36. narodeniny, ale o konci profesionálnej kariéry nepremýšľa.

Portugalský útočník Juventusu Turín by chcel hrať ešte veľa rokov a jeho snom ostáva triumf na majstrovstvách sveta. "Som šťastný, cítim sa byť vo forme a v živote sa mi darí. Dúfam, že budem hrať ešte mnoho mnoho rokov," citoval Ronalda server BBC Sport. "Mladším hráčom vždy radím, aby si užívali každú chvíľu, pretože nikdy neviete, čo bude zajtra. Ale ja vidím veľmi žiarivú budúcnosť," doplnil päťnásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta.

Podľa Ronalda na veku nezáleží. "Dôležitá je hlava. Je jedno, či je Cristiano dobrý, pretože ako hovorím, neviete, čo bude zajtra. Žijem prítomnosťou," uviedol bývalý hráč Sportingu Lisabon, Manchestru United a Realu Madrid. Pred štyrmi rokmi slávil zlato na Eure, portugalskú reprezentáciu by ako kapitán chcel doviesť aj k triumfu na svetovom šampionáte v roku 2022. "Vyhrával som trofeje so všetkými klubmi, kde som pôsobil. Ale majstrovstvá sveta sú sen. Všetko je možné, aj keď súčasne musíte byť realistami, "konštatoval Ronaldo.

Teší sa, až sa po koronavírusovej pandémii vráti život aj futbal do normálu a na štadiónoch opäť budú diváci. "Nerád hrám bez fanúšikov. Je to ako ísť do cirkusu a nevidieť klaunov," vyhlásil rodák z Funchalu. "Kvôli pandémii ľudia šalejú. Dúfam, že sa čoskoro otvoria brány štadiónov. Musíme sa prispôsobiť a snažiť sa normálne žiť, k tomu samozrejme rešpektovať pravidlá. Futbal bez fanúšikov sa mi ale naozaj nepáči," dodal Ronaldo.