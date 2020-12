Polícia apeluje na vodičov, aby boli obozretní: V posledných dňoch úradujú vykrádači áut

Bratislavskí policajti apelujú na vodičov, aby boli obozretní aj posledný deň končiaceho sa roka 2020.

Upozorňujú na vykrádačov áut, ktorí úradovali aj v posledných dňoch. Na Živnostenskej ulici odcudzil napríklad neznámy páchateľ zo zaparkovaného auta elektrickú kolobežku, na Björnsonovej ulici dva kusy zabalených vláčikových dráh.

"Ani počas dnešného silvestrovského večera a noci nezabúdajte na obozretnosť k majetku. Auto nie je výklad," konštatuje polícia na sociálnej sieti, ktorá pridáva pre vodičov zároveň niekoľko rád.

Pri opúšťaní zaparkovaného vozidla by sa nemali vodiči spoliehať len na diaľkové ovládanie a centrálne uzamykanie, polícia odporúča, aby zamknutie skontrolovali aj mechanicky. Skontrolovať by mali aj to, či sú všetky okná zatvorené. Ak je to možné, parkovať odporúča na strážených a osvetlených parkoviskách.

Polícia v žiadnom prípade, ani pri krátkodobom opustení auta, neodporúča, aby si vo vozidle nechávali doklady, peniaze, telefón, kabelky, tašky či iné cenné veci. Tieto veci nie je vhodné ukladať ani do úložného priestoru kufra, ale treba ich mať pri sebe. "Keď sa sústredíte na ukladanie vecí do úložných priestorov, unikne vašej pozornosti ostražitosť potenciálneho páchateľa, ktorý vás pozoruje a po vašom opustení vozidla presne vie, čo sa v ňom nachádza," vysvetľuje polícia.

V prípade, ak vodič po príchode k autu zistí, že do neho niekto vnikol, neodporúča polícia do vozidla nastupovať a niečoho sa dotýkať. Odcudzené veci je treba zisťovať len pohľadom, inak by mohlo dôjsť k zničeniu stôp. Rovnakú obozretnosť prízvukuje polícia aj v prípade ochrany majetku v domácnosti, pokiaľ sa ľudia rozhodli tráviť Silvestra mimo domova.