Hviezdna lyžiarka sa zabávala so synom, toto nemala robiť: Poplach kvôli videu

Julia Mancusová (36) je bývalá americká lyžiarka, ktorá celkovo vyhrala 7 pretekov Svetového pohára. Olympijská víťazka z Turína 2006 pridala video, na ktorom svojho synčeka Sonnyho hádže do snehu. Malý chlapec si zábavku očividne úžíval.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako však býva zvykom, na úsmevné video reagovali v množstve komentároch rôzni "odborníci" pobúrene a Juliu ihneď odsúdili. Nevyhla sa urážkam a reakciám aká je zlá matka. Mancusová to však nenechala tak a rozhodla sa všetko vysvetliť.Nemyslím si, že je dobrý nápad hádzať vaše dieťa do akéhokoľvek snehového záveju ... ale keď takto sneží, nedá sa to odmietnuť," napísala lyžiarka na sociálnej sieti.