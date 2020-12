Silvester bude iný: Košice využili peniaze na zriadenia odberového miesta, ľudia v tomto meste si užijú ohňostroj

Koniec roka, ktorý poznačila pandémia nového koronavírusu, sa v Žiari nad Hronom nebude oslavovať tradičným ohňostrojom.

Naopak, v Žarnovici samospráva novoročný ohňostroj plánuje spustiť z miesta, ktoré by malo byť priamo z domov viditeľné pre čo najviac obyvateľov.

"Ohňostroj sme zrušili, prostriedky naň mali ísť z rozpočtu mestského kultúrneho centra," potvrdil pre TASR vedúci kancelárie primátora Žiaru nad Hronom Martin Baláž. Financie mesto ponechá v rozpočte kultúrneho centra, ktoré tento rok pre pandémiou pociťuje veľké výpadky v príjmoch. Samospráva v predvianočnom období zrušila aj Primátorský punč. Zamestnanci mesta však vyzbierali sumu 451 eur, ktorú darovali osamotenej matke s postihnutým synom.

Silvestrovský ohňostroj nebude v Žiarskom okrese ani v Kremnici, a to napriek tomu, že samospráva ho mala zakúpený už rok dopredu. "Nikdy sme do toho neinvestovali veľa peňazí, vždy to bolo na úrovni 200 či 300 eur," prezradil pre TASR primátor mesta Alexander Ferenčík. V okrese Žarnovica zrušilo silvestrovský ohňostroj mesto Nová Baňa. "Ochranári zvierat každoročne upozorňujú, že oslavy Nového roka sú nielen pre domácich miláčikov, ale aj pre voľne žijúce živočíchy a vtáctvo veľmi stresujúce a nebezpečné. Počas silvestrovskej noci tiež dochádza k výraznému znečisťovaniu nielen vzduchu, ale aj vody a pôdy," uviedla samospráva na svojom webe.

Ohňostroj naďalej plánujú v Žarnovici, samospráva ho zakúpila ešte v septembri, dúfajúc, že sa situácia s pandémiou zlepší. "Novoročný ohňostroj plánujeme 'odpáliť' z priestoru horného kaštieľa. Je to miesto, kde predpokladáme, že by ho zo svojich bytov a domov mohlo sledovať čo najviac občanov nášho mesta a súčasne, aby neboli porušené platné opatrenia. V prípade, že budú nepriaznivé podmienky na jeho viditeľnosť, ohňostroj sa odpaľovať nebude," potvrdila viceprimátorka mesta Alena Kazimírová.

Mesto Žilina neorganizuje novoročný ohňostroj a ani novoročné oslavy. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sú dôvodom aktuálne preventívne opatrenia, spojené so zákazom vychádzania. Podotkol, že pri týchto podujatiach dochádza ku zvýšenej koncentrácii osôb, a teda aj k zvýšenému riziku šírenia nového koronavírusu. "Mestská polícia v Žiline bude v rámci operatívnej činnosti zabezpečovať verejný poriadok v meste. Zameriava sa aj na dodržiavanie platných protiepidemiologických nariadení. Taktiež v prípade nerešpektovania zákazu otvorenia podnikov bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov," povedal Miškovčík.

Podotkol, že kapacitu nemocníc nie je možné nafúknuť a energia zdravotníkov má tiež svoje limity. "Prosíme všetkých, aby na to aj pri novoročných oslavách pamätali," dodal Miškovčík.

Silvestrovský program v celom rozsahu zrušilo i mesto Košice. Reagovalo tak na vývoj pandemickej situácie a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "Ušetrené finančné prostriedky mesto využilo napríklad aj na zriadenie odberových miest na antigénové testy priamo na Magistráte mesta Košice, ktoré aj v závere roka testujú obyvateľov na prítomnosť nového koronavírusu," uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian. Mesto pôvodne plánovalo zorganizovať na prelome rokov ohňovú šou.

Počas silvestrovskej noci bude v uliciach mesta zvýšený počet policajných hliadok, ktoré budú dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti. "Veríme, že občania nebudú v uliciach mesta organizovať a ani sa zúčastňovať na oslavách príchodu nového roka. Pri zistení o porušení platných opatrení a nariadení budú mestskí policajti informovať košický regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý to bude ďalej riešiť," upozornil Fabian.