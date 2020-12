Jasné slová Petrovického po debakli: Musíme sa vrátiť k tomu, čo sme hrali predtým

Až do súboja s Fínskom by slovenskú hru na svetovom šampionáte do 20 rokov v Edmontone mohli charakterizovať slovné spojenia solídna defenzíva a upracovaná ofenzíva.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii Po výprasku od severanov 0:6 sa to razom zmenilo na obranu plná chýb a takmer žiadny útok. Fíni prestrieľali Slovákov 50:12, pričom v druhej tretine zverenci Róberta Petrovického vyslali na bránku súpera len dva puky a súper ohrozil Samuela Hlavaja 22-krát. Fíni korčuliarsky jednoznačne prevýšili Slovákov. Najmä od druhej tretiny ich bol plný ľad a nebyť Hlavaja, zvíťazili by oveľa vyšším rozdielom. "Hrali sme dobre už v prvej tretine a v ďalších dvoch ešte lepšie. Tvrdo sme pracovali, dobre si posúvali puk, fungovala nám chémia. Takto sa chceme prezentovať aj proti Kanade," zhodnotil fínsky kapitán Anton Lundell, ktorý ku gólu pridal aj dve asistencie. Čaká nás víťaz skupiny: Slováci idú do štvrťfinále z posledného miesta "Kľúčová bola druhá tretina. Fínom narástli krídla, boli sme pod obrovským tlakom. Pokúšali sme sa z toho dostať v tretej tretine, ale impulzy nezabrali. Celkovo sme mali príliš veľa trestov a súper bol po celý čas lepší. Sme veľmi sklamaní. Musíme sa vrátiť k tomu, čo sme hrali predtým. Už od najbližšieho dňa začíname myslieť na štvrťfinále," komentoval tréner Róbert Petrovický pre RTVS aj IIHF. Center prvého útoku Slovákov Simon Jellúš priznal slabý výkon celého tímu. "Nie som si istý, či si z tohto zápasu vôbec môžeme niečo zobrať. Urobili sme toľko chýb a nechali sa vylučovať. Na druhej strane nám nevychádzali presilovky, chýbalo nám viac snahy. Máme dva dni na to, aby sme sa dali dokopy a pripravili sa na štvrťfinále," priznal útočník švédskej Karlskrony do 20 rokov. Zatiaľ čo Fíni si to na Silvestra s Kanaďanmi rozdajú o víťazstvo v A-skupine, Slováci spadli z tretieho na štvrté miesto. Postarali sa o to aj Nemci, ktorí zdolali Švajčiarov 5:4 a do štvrťfinále postúpili z tretieho miesta. Oficiálny web IIHF informoval, že nemecká reprezentácia do 20 rokov vôbec prvýkrát v histórii postúpila do vyraďovacej časti. Tá sa začne 2. januára. Slováci si počkajú na výsledok posledného zápasu B-skupiny USA - Švédsko, ktorý rozhodne o ich štvrťfinálovom súperovi. Môžu ním byť ako víťazi skupiny Švédi, Američania aj Rusi. Isté je, že slovenským súperom nebudú Česi, ktorí zatiaľ ani nemajú isté štvrťfinále.