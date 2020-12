Mestá zrušili oslavy príchodu Nového roka: Trpké slová hovorcu Detvy o správaní ľudí

Oficiálne oslavy Silvestra a príchodu Nového roku v Detve tento rok nebudú. Pre TASR to uviedol hovorca Detvy Milan Suja.

"Chcel by som veriť, že ľudia pochopili, v akej vážnej situácii sa v súčasnosti nachádzame a Silvester oslávia doma so svojimi rodinami. No davy nakupujúcich v supermarkete, ktoré som videl, ma skôr presvedčili o opaku. Je smutné, že oslava Silvestra zrejme dostala prednosť pred zodpovednosťou. Vôbec si neuvedomujeme, že nemocnice sú už teraz plné," dodal.

Oslavy Silvestra a príchod Nového roka boli tradične pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Hrala hudba, ľudia sa zabávali a tancovali. Na udalosti sa zúčastňoval aj detviansky primátor s príhovorom, obyvateľom ponúkal punč a o polnoci mohli účastníci osláv sledovať ohňostroj.

Mesto Hriňová v Detvianskom okrese na vítanie nového roka už viac ako desaťročie ohňostroj neobjednáva. "Nezdá sa nám to ako efektívne využitie verejných zdrojov a od ekológie a šetrnosti voči životnému prostrediu to má tiež ďaleko," uviedol primátor Stanislav Horník.

Mesto Prešov nebude tento rok organizovať silvestrovský program ani novoročný ohňostroj. Dôvodom je stále platný lockdown spojený so zákazom vychádzania, o ktorom rozhodla vláda. Ako pre TASR uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, v súvislosti s obmedzením nebudú realizovať ani pôvodne plánovanú ilumináciu v centre mesta.

"Časť finančných prostriedkov, ktoré plánovalo PKO použiť na zabezpečenie silvestrovského programu, bolo použitých na zakúpenie novej svetelnej výzdoby v mestskom parku pred radnicou. Ide o dvoch svietiacich 3D anjelov a vianočnú LED svetelnú záclonu a svetelnú reťaz, ktoré Prešovčanom aspoň vizuálne spríjemnili tieto dni," vysvetlila primátorka mesta Andrea Turčanová.

Mestská polícia zároveň upozorňuje okrem dodržiavania opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj na dodržiavanie zákonných noriem v oblasti pyrotechnických výrobkov a ich používania.

Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov je možné používať zábavnú pyrotechniku len od 31. decembra od 22.00 h do 1. januára do 3.00 h. Po zvyšok roka je to z dôvodu ochrany verejného poriadku bez predošlého súhlasu mesta zakázané.

Rovnako je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, TI a PI na území mesta vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy. Mestská polícia upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky v inom čase, ako je povolené, je priestupkom proti verejnému poriadku a za takéto konanie hrozí uloženie sankcie.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a platného lockdownu spojeného so zákazom vychádzania mesto Svidník nebude organizovať tohtoročný silvestrovský program ani novoročný ohňostroj.

"Pozdravenie Svidníčanov do nového roka prenesieme preto do online priestoru. Veríme, že v novom roku 2021 sa budeme môcť viac osobne stretávať, usmievať sa na seba nielen cez oči a časom sa aj objať. Na Silvestra pripravujeme milú združovaciu aktivitu na sociálnych sieťach prostredníctvom zdieľania fotografií zo svidníckych obývačiek," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.

Každoročne boli podľa jej slov ľudia vo Svidníku zvyknutí na ohňostroj a sprievodný program na pešej zóne. "Už minulý rok bol však špecifický, pretože sa mnoho Svidníčanov rozhodlo pomôcť občanom po prešovskej tragédii a spoločne sme im poslali množstvo vecí. Zároveň sme zaslali aj sumu určenú na ohňostroj na transparentný účet do Prešova. Ohňostroj bol preto iba symbolický s malou laserovou šou," dodala Tchirová.