Činnosť Ústavného súdu vníma Fiačan pozitívne: Mimoriadne boli rozhodnutia o sudcoch

Končiaci sa rok 2020 z pohľadu Ústavného súdu (ÚS) SR hodnotí jeho predseda Ivan Fiačan pozitívne s tým, že súd podľa neho vykonal veľa dobrej práce.

"Prijali sme rozhodnutia, s ktorými sa dosiaľ nemuselo v takom rozsahu vyrovnať žiadne plénum Ústavného súdu SR, najmä rozhodnutia, ktoré boli pod drobnohľadom verejnosti v súvislosti s takzvanou očistou justície," uviedol pre TASR.

Predseda ÚS poukázal najmä na rozhodnutia týkajúce sa vzatia do väzby sudcov zadržaných a obvinených v rámci policajných akcií Búrka, Plevel či Víchrica. Opomenúť podľa neho nemožno ani medializovanú tému podania či nepodania návrhu na začatie disciplinárneho konania proti ústavnému sudcovi Mojmírovi Mamojkovi, ktorý sa napokon funkcie v máji vzdal, či fakt, že plénum ÚS pracovalo od júna do septembra v neúplnom zložení. "Podmienky na prácu v pléne ani v senátoch neboli z uvedených dôvodov úplne ideálne, mali vplyv na pracovnú atmosféru, no nie na výkon sudcov," skonštatoval Fiačan.

V rozhodovacej činnosti sa súd zaoberal aj ďalšími spoločensky a mediálne sledovanými vecami, z ktorých viaceré mali celospoločenský dosah. Patrilo k nim takzvané 50-dňové moratórium na predvolebné prieskumy, volebné veci týkajúce sa ústavnosti a zákonnosti volieb do europarlamentu, volebné sťažnosti k prezidentským voľbám či veci týkajúce sa práva voliť v zahraničí.

Od začiatku roka do 10. decembra ÚS evidoval 2814 nových návrhov a sťažností. V danom období vybavil 2666 podaní. Z celkového počtu 1545 nevybavených podaní bolo 30 takých, o ktorých sa rozhoduje v pléne ÚS. Priemerná dĺžka konania pred ÚS v tomto roku bola takmer 7,5 mesiaca. Vlani to bolo o zhruba pol mesiaca menej. "Ide teda o približne rovnaké čísla, no treba dodať, že v roku 2020 sa sudcovia Ústavného súdu museli vyrovnať s viacerými podaniami, rozhodovanie o ktorých malo významný celospoločenský dosah, a preto bolo potrebné venovať im i náležitú pozornosť a čas, čo malo vplyv i na priemernú dĺžku konania," dodal Fiačan.

Pandémia ochorenia COVID-19 poznačila aj ÚS, tento rok sa pre ňu napríklad neuskutočnil ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ústavné dni a deň otvorených dverí sa realizoval iba vo virtuálnej podobe.