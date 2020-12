Írsko zavádza najmenej mesačný lockdown: Obyvateľov čakajú tvrdé opatrenia

Írska vláda v stredu ohlásila sprísnenie pandemických opatrení najmenej na nasledujúci mesiac. Platnosť nadobudnú o polnoci na štvrtok, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na premiéra Micheála Martina.

Martin uviedol, že k reštrikciám prichádza z dôvodu "exponenciálneho" nárastu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Írsko za posledné dni hlási 8000 nových prípadov infekcie, čo je oproti minulému týždňu nárast o 61 percent. Zároveň sa za rovnaké časové obdobie takmer zdvojnásobil počet hospitalizovaných - k stredajšiemu ránu zdravotné úrady hlásili 454 pacientov.

Súčasťou nových nariadení bude zatvorenie všetkých obchodov okrem supermarketov či lekární. Zároveň začne platiť zákaz vychádzania s výnimkou na prepravu do práce, za účelom vzdelávania alebo z iných nevyhnutných príčin. Zrušia sa tak aj verejné zhromaždenia vrátane novoročných osláv. Výnimku dostanú len svadby s účasťou do šesť hostí a pohreby s obmedzením na desať účastníkov. Študenti však do škôl nastúpia 11. januára.

Írsko tiež predĺžilo zákaz leteckej dopravy a prepravu trajektom z Británie do 6. januára, informuje spravodajská televízia Sky News. Z Británie sa len nedávno začal šíriť nový variant koronavírusu, ktorý sa podľa írskeho premiéra "šíri rýchlosťou, ktorá prekonala aj tie najviac pesimistické modely, aké sú nám k dispozícii," citovala premiéra Sky News.

Írsko 22. decembra oznámilo nariadenia, ktoré mali trvať do 12. januára. Súčasťou opatrení bola povinnosť zatvoriť služby, ako sú kaderníctva, reštaurácie a pohostinstvá - možnosť objednania jedál a nápojov "so sebou" však bola naďalej povolená. Premiér však v stredu zdôraznil, že tieto pravidlá pre zvýšený počet infikovaných aj hospitalizovaných pacientov nie sú dostačujúce.

Päťmiliónové Írsko od začiatku pandémie zaznamenalo viac ako 90 000 prípadov nákazy a viac ako 2000 úmrtí.