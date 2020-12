Reakcie politikov na smrť bývalého šéfa polície: Smútok aj volanie po hlave ministerky

Jeho smrť zasiahla verejnosť. Milan Lučanský († 51) zomrel po tom, čo sa obesil vo svojej cele.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková oznámila, že prípad dôkladne vyšetria a tvrdí, že zvažovala aj svoju demisiu. Vníma to tak, že ide aj o politickú kauzu a je podľa nej dôležité, či má, alebo nemá dôveru verejnosti. „Budem to sledovať a postavím sa k tomu čelom,“ oznámila. Ako reagujú na smrť Lučanského politici?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii



Vo väzbe bol z rozhodnutia súdu

Veronika Remišová, ministerka investícii

- Je mi ľúto každého strateného ľudského života. Milan Lučanský bol vo väzbe nie z rozhodnutia vlády, ale z rozhodnutia nezávislého súdu na základe dôkazov zozbieraných vyšetrovateľom. Priživovať sa politicky na tejto smutnej udalosti a zároveň spochybňovať prácu orgánov činných v trestnom konaní považujem za nemorálne.



Blízki si zaslúžia súcit

Igor Matovič, premiér



Milan Lučanský zomrel. Je mi to veľmi ľúto a vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine. Neviem posúdiť skutky, z ktorých bol obvinený, to už zrejme nikto nevyšetrí a dnes sa za tým patrí urobiť bodku. Čo však posúdiť viem, je to, že bol výraznou zmenou k lepšiemu voči policajnému prezidentovi Gašparovi priamo spriahnutému s nitrianskou mafiou a mal som k nemu kvôli tomu rešpekt.

Žiadny politik neurčuje vinu a nevinu

Zuzana Čaputová, prezidentka



- Pokus o samovraždu bývalého policajného prezidenta, pána Lučanského, je ľudskou tragédiou a všetky okolnosti tohto skutku treba rýchlo a do dôsledkov vyšetriť. Zároveň však jeho čin nesmie slúžiť politickému nátlaku na ukončenie vyšetrovania káuz, ktoré súvisia s ohýbaním spravodlivosti z minulosti. Žiadny politik neurčuje vinu a nevinu obvinených a nie je ani tým, ktorý by mal hodnotiť dôkaznú situáciu a vyvolávať vášne.



Nerobme predčasné závery

Roman Mikulec, minister vnútra



- Informácia o udalosti v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove ma nepríjemne zasiahla a zároveň znepokojila. Uvedomujem si vážnosť situácie a myšlienkami som s rodinou Milana Lučanského a jeho najbližšími. Verím, že udalosť, ku ktorej v ústave došlo, sa dôkladne vyšetrí a objasní. Dovtedy, prosím, nerobme predčasné závery.



O jeho väzbe rozhodol súd

Veronika Remišová, ministerka investícií



- Je mi ľúto každého strateného ľudského života. Milan Lučanský bol vo väzbe nie z rozhodnutia vlády, ale z rozhodnutia nezávislého súdu na základe dôkazov zozbieraných vyšetrovateľom. Priživovať sa politicky na tejto smutnej udalosti a zároveň spochybňovať prácu orgánov činných v trestnom konaní považujem za nemorálne.



Podporíme zriadenie komisie

Peter Pellegrini, predseda Hlasu



- Strana Hlas je pripravená podporiť zriadenie parlamentnej vyšetrovacej komisie, ktorá za účasti opozície dôkladne vyšetrí okolnosti tragického prípadu generála Lučanského. Odstúpenie generálneho riaditeľa ZVJS Milana Ivana považuje Hlas - sociálna demokracia za nedostačujúce a vníma to ako snahu prekryť politickú zodpovednosť ministerky spravodlivosti za celú sériu okolností, ktoré viedli k tragickej udalosti.

Nechápeme, čo tam ministerka ešte robí

Robert Fico, predseda Smeru

- Aj v mene mojich kolegov v strane Smer-SD vyslovujem rodine generála Milana Lučanského úprimnú sústrasť. Je hrozné, že generál Lučanský sa stal prvou obeťou politických represálií Matovičovho polofašistického režimu na Slovensku. Smer-SD nechápe, čo p. Kolíková ešte robí na ministerstve spravodlivosti.