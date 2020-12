Fico: Prípad Lučanského bude mať ďalekosiahly dopad na vývoj slovenskej politiky

Prípad smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského bude mať ďalekosiahly dopad na vývoj slovenskej politiky.

V reakcii na úmrtie Lučanského to uviedol na sociálnej sieti šéf opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. "Smer-SD nechápe, čo pani Kolíková ešte robí na ministerstve spravodlivosti, prečo minister vnútra nezačal prešetrovať zodpovedných vyšetrovateľov z NAKA," doplnil. Vládu kritizuje aj za to, že sú posielaní ľudia do väzby bez dôvodov a na základe udaní nedôveryhodných kajúcnikov.

Kritizuje, že zodpovední politici, prokurátori a novinári nie sú pri smrti Lučanského ticho. "Toto si generál Lučanský za svoj celoživotný boj so skutočnou, nie vymyslenou, mafiou naozaj nezaslúži," zdôraznil.

Bývalý policajný prezident Lučanský zomrel v stredu po tom, čo sa vo väzbe v utorok (29. 12.) pokúsil o samovraždu.