Vo východniarskom derby triumf Michaloviec, Trenčín uspel na ľade Nových Zámkov

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v stredajšom zápase 26. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 2:1.

Úvod zápasu priniesol obojstranne aktívny hokej a brankári museli riešiť viacero zložitých situácií. Šance Belluša, ani Töröka však nezmenili bezgólové skóre. Gólových príležitostí postupne ubudlo, no väčšou ofenzívnou aktivitou hýrili hostia.

Tí nešli do vedenia ani krátko po prvej prestávke, keď Mašlonka unikol košickej defenzíve, no v zakončení neprekonal Sedláčeka. Košičania v druhej tretine výrazne pridali na aktivite, častejšie strieľali, no ani viacero nádejných pokusov Baráneka či Mráza neprekvapilo brankára Tomeka. Ten podržal svoj tím aj počas oslabenia v 37. minúte, keď "oceliari" zovreli súpera v pásme, ale skóre neotvoril ani pohotovo strieľajúci Mráz.

V úvode tretej tretiny si tímy dávali pozor na chyby v obrane. Za michalovskú unikol v 45. minúte Pospíšil, ktorý pri zakončení skúsil "Forsbergovku," ale puk skončil na ľavej žŕdke. Krátko na to hrali hostia presilovku, v ktorej zovreli súpera a Lalancette prestrelil Sedláčeka - 0:1. Aj ďalšia presilovka Michaloviec priniesla zmenu skóre, keď Southorn zblízka dorazil puk za Sedláčeka - 0:2. V 54. minúte fauloval Louis a Košičania využili presilovku už po 6 sekundách, keď Klhůfek usmeril odrazený puk - 1:2. Košičania skúsili v snahe vyrovnať aj hru bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.

V tabuľke im patrí 8. pozícia so ziskom 34 bodov. Deviate Nové Zámky, ktoré odohrali o zápas viac, majú na konte 32 bodov.: 4. Paukovček (Bezúch, Bokroš), 53. Bezúch (Hecl, Bokroš), 59. Rehuš.: Fridrich, Tvrdoň - Frimmel, Gegáň,: 5:9 na 2 min, navyše B. A. Clarke (N. Zámky) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku,: 0:2,: 0:1, bez divákov: Kiviaho – Hain, Holenda, B. A. Clarke, Västilä, Fereta, Ordzovenský, Mikuš – Okoličány, Seppanen, Majdan – G. C. Clarke, Bajtek, Števuliak – Zahradník, Embrich, Rogoň – Ondrušek: Valent – Ackered, Lemcke, E. Švec, Bokroš, Rajnoha, Rehuš, Miklovič – Berisha, Kettunen, Okuliar – Bezúch, Paukovček, Hecl – Kukuča, J. Švec, Sádecký – Krajč, J. Haščák

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Góly: 54. Klhůfek (Chovan, Baránek) - 46. Lalancette (McCormack), 49. Southorn (Erkinjuntti, Lalancette). Rozhodovali: Štefik, Müllner - Janiga, Šoltés, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, bez divákov

HC Košice: Sedláček - Pavlin, Baránek, Nemčík, Růžička, Slovák, Deyl, Cibák - Réway, Mráz, Chovan - Klhůfek, Pospíšil, Jokeľ - Milý, Vrábeľ, Belluš - Krasničan, Havrila, Frič - Demek

HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Ventelä, Louis, Southorn, Mihálik, Ťavoda, McCormack, Zekucia - Erkinjuntti, Lalancette, Korhonen - Regenda, Suja, Šoltés - Takáč, Bartánus, Mašlonka - Chalupa, Galamboš, Török - Češík