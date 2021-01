Dcéra si chcela vystreliť z mamy: Vianočný darček zabalila tak originálne, že babičku takmer priviedla do hrobu

Žena chcela ozvláštniť tohtoročné Vianoce. Zo žartu sa rozhodla pridať na darček pre jej mamu baliaci papier navyše. Výsledok? Poriadky šok!

Pri rozbaľovaní vianočných darčekov sa stará mama len s hrôzou prizerala, keď jej vnučka obdarovala svoju mamu niečím, čo tvarom nápadne pripomínalo sexuálnu hračku pre dospelých, informuje portál The Sun.

Babičkin výraz tváre je na nezaplatenie a je na nej vidieť, že presne vie, čo má tento tvar pripomínať. Mladá žena zdieľala video na sociálnej sieti TikTok, kde sa rýchlo stalo virálnym a už si ho stihlo pozrieť viac ako 23 miliónov ľudí.

Dievča tvrdí, že jej mama nie je taká nevinná, ako sa zdá. Aj ona bola totiž presvedčená, že si v skutočnosti rozbaľuje vibrátor a zahlásila: „Batérie mám v zásuvke.“

Po tomto žartíku dievčina povedala, že atmosféra akosi poklesla. Najmä, keď odhalila, že naozaj mame nedarovala neslušnú hračku, ale že len šikovne a originálne zamaskovala sprej.

Keď sa klip stal virálnym, povedala: „Prečo si ľudia myslia, že by som to skutočne dala svojej mame... možno to dostane na narodeniny.“ Tisíce ľudí túto veselú príhodu komentovali a veľmi sa zabávali na tom, že babička hneď spoznala, o čo ide.