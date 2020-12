Lekárska komora vyzýva k okamžitým krokom: Záchrany v podobe vakcíny sa mnoho ľudí nemusí dožiť

Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva vládu k prísnemu, okamžitému a tvrdému lockdownu.

Komora už dva dni pred Vianocami apelovala na občanov, aby sa počas sviatkov zdržiavali v úzkom rodinnom kruhu a obmedzili kontakty s cudzími ľuďmi. Zároveň apelovala na lekárov, aby boli solidárni a v prípade potreby nastúpili aj ambulantní lekári podľa svojich možností a schopností do nemocníc pomôcť svojim kolegom. Ako ďalej informovala Nancy Závodská, mediálna manažérka SLK, komora už niekoľko týždňov bije na poplach a kričí, že vládou prijaté opatrenia nie sú dostatočné, naopak, sú "len hasenie stále sa rozširujúceho požiaru, bez očakávaného výsledku."

SLK už dlhodobo volá po prevencii aj po opatreniach, ktoré jediné môžu zabrániť katastrofe a ochrániť občanov od toho najhoršieho. Záchrany v podobe zaočkovania vakcínou COVID-19 sa mnoho ľudí už dožiť nemusí. Povolať ambulantných lekárov do nemocníc bez tvrdého lockdownu podľa SLK nie je riešením. "Je to len ukážka, že vláda nevie, čo má robiť a nie je už ochotná prevziať zodpovednosť za dôležité rozhodnutia. Teraz, keď nám čísla nakazených, a žiaľ, aj mŕtvych, neustále ďalej stúpajú, sa opäť pýtame kompetentných: Uvedomujete si vôbec, že nedostatočnými, ale hlavne neskorými obmedzeniami a opatreniami, vašou nerozhodnosťou, sa nám rúca nemocničný systém?" pýta sa komora a dodáva, že "teraz nie je čas špekulovať, lebo zdravotnícky systém sa rúti do priepasti."