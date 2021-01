Ondrejova veľkolepá výzdoba nadchne každého milovníka Vianoc: Na dome mi svieti vyše 30 000 žiaroviek!

Jeho dom sa počas vianočných sviatkov mení na rozprávkový. Už viac ako 30 rokov zdobí Ondrej Cerovský (43) z Rimavských Janoviec (okr. Rimavská Sobota) svoj príbytok mnohými svetielkami.

Tento rok rodinný dom a jeho okolie osvetľuje neuveriteľných vyše 30-tisíc žiaroviek. Rôznofarebná atrakcia láka mnohých zvedavcov, no najviac sa z nej tešia tí najmenší.

Vianočné sviatky už niekoľko rokov spríjemňuje ľuďom doslova žiariaci domček neďaleko Rimavskej Soboty. Jeho svetelná výzdoba nemá široko-ďaleko páru. Každoročne už od svojich 13 rokov sa o ňu stará majiteľ domu Ondrej. Začal s tým ešte ako tínedžer. „Bol to vlastne nápad môjho otca. Ostali mu sviečky, a tak sa rozhodol skrášliť na dvore jedličku. Bolo to ešte v čase komunizmu, a tak z toho boli ľudia prekvapení,“ objasňuje Cerovský, ktorý potom pokračoval v tradícii svojho otca. Na dome však z roka na rok pribúda viac a viac žiaroviek. Pred desiatimi rokmi dokonca vyhral súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu na svojom príbytku a to mal len 6 600 svetielok.

Elektriny veľa neminie

Tento rok sa dostal na hranicu vyše 30-tisíc. „Toto je asi môj strop. Viac žiaroviek už zrejme nemám kam dať,“ smeje sa majiteľ. Ak neráta jesennú úpravu dvora, tak pred sviatkami trávi vonku na rebríku aj tri týždne. A hoci žiaroviek stále pribúda, na spotrebe elektrickej energie to rodina nepociťuje. „Pôvodné žiarovky totiž vymieňam za úsporné s oveľa nižšou spotrebou,“ prezradil Ondrej s tým, že za hodinu osvetlenia svojho domu minie toľko energie, ako keby mal zapnutý elektrický ohrievač.

Svetlá rozsvecujú Cerovskí každý deň od poslednej adventnej nedele do Troch kráľov na šesť hodín, no na Vianoce a Silvestra je to pár hodín dlhšie.„Občas sa dokonca na ulici urobí aj zápcha, keď sa zíde viacej rodín pokope,“ dodáva s úsmevom Ondrej, ktorý si už vianočné sviatky bez výzdoby svojho domu ani nevie predstaviť, a dokonca na to navnadil aj svojich susedov.