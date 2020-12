Aktívny hokej mu už nechýba: Surový prepadol novému koníčku

To, čo nestihol počas aktívnej kariéry, dobieha na hokejovom dôchodku.

Bývalý hráč NHL a vicemajster sveta z roku 2012 Tomáš Surový (39) má krásny koníček. Veľmi rád si obuje na nohy lyže a chodí bežkovať, alebo praktizuje skialpinizmus v slovenských horách. Denníku Nový Čas prezradil, že to berie ako relax a vyčistenie hlavy!

Bývalý útočník ukončil dlhú a úspešnú kariéru v apríli 2019 ziskom zlatého hetriku v drese Banskej Bystrice.Navyše, v mojom veku by som už ani nemal takú úroveň, aby som mohol hrať súťažne. Jediné, čo mi chýba, je ten život v kabíne,“ povedal na úvod pre Nový Čas Tomáš Surový, ktorý v slávnej NHL odohral za tri sezóny 126 duelov.

Na otázku, či sa v budúcnosti vráti k hokeju, odvetil: „Túto sezónu určite nie, už je rozbehnutá, ale potom zrejme áno. Ale ešte neviem v akej úlohe. Hlavne, aby sa život dostal do normálu a vrátili sa do hľadiska fanúšikovia.“

Surový si na športovom dôchodku užíva rodinu a má aj rôzne koníčky. „Veľmi rád chodím do hôr bežkovať a robím aj skialpinizmus. Počas kariéry som na to nemal veľa času, takže teraz dobieham zameškané. Beriem to ako relax a aj vyčistenie hlavy. Keď je navyše plno snehu, tak je to paráda,“ dodal vicemajster sveta z roku 2012.