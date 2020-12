Nebola to sezóna, na akú sú fanúšikovia zvyknutí: Saganov ubolený a vydretý rok!

Cyklistický pretekár Peter Sagan (30) má za sebou zrejme jeden z najnáročnejších ročníkov v profesionálnom pelotóne. Aj jeho výkony výrazným spôsobom ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá mu rozvrátila kalendár a zároveň výrazným spôsobom nabúrala prípravu.

Iba jedno etapové víťazstvo a bez zisku zeleného dresu na Tour de France. To rozhodne nie je Tourminátor, ako ho poznajú milióny pobláznených fanúšikov po celom svete. Ani sám Peter Sagan sa netají tým, že sa počas koronavírusom poznačenej sezóny necítil úplne vo svojej koži. Vizitku si preto vystavil aj sám.povedal Sagan pre taliansku Gazzetu.

Najväčšie problémy prišli počas prvej vlny pandémie. Tá totiž totálne rozvrátila Saganov harmonogram. „Nikto to nemal v tom čase ľahké. Zrazu sa zrušili všetky podujatia a musel som byť zavretý doma mesiac a pol. Jediné, čo som mohol robiť, bolo trénovať v mojom apartmáne na trenažéri. Možno aj preto neboli výsledky také, aké by mohli byť,“ povzdychol si Sagan.

Ubolenú a vydretú koronasezónu však suma sumárum hodnotí s hlavou hore. „Nebola to ideálna sezóna. Nikto nepredpokladal to, čo sa deje. Ale celkovo to všetko hodnotím pozitívne,“ uviedol trojnásobný majster sveta. Na záver si však neodpustil strohý, ale o to údernejší, komentár, ktorý fanúšikom rozhodne dodá značnú dávku optimizmu: „Ešte ma neodpisujte! Cyklistiku stále milujem. Nepovedal som v nej posledné slovo,“ uzavrel Sagan.