Ukončí v blízkej budúcnosti kariéru? Ronalda ženie vpred túžba byť najlepší a nesplnený sen

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (35) oslávi vo februári už 36. narodeniny, napriek tomu však neplánuje zvoľniť tempo.

Ako útočník Juventusu Turín uviedol vo videorozhovore, úspešnú kariéru sa nechystá ukončiť a sústredí sa na nové výzvy. "Stále sa cítim byť silný po fyzickej i mentálnej stránke. Chcem hrať ešte veľa rokov futbal na najvyššej úrovni, aj keď nikdy neviete, čo sa môže stať," uviedol Ronaldo, ktorého kontrakt s talianskym klubom vyprší v júni 2022.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty stále cíti motiváciu byť najlepší. "Keď vás ženie vpred túžba po úspechu, nezáleží na tom, koľko máte rokov. Snažím sa užívať si každú chvíľu na trávniku, pretože v jednom okamihu sa môže všetko v živote zmeniť. Toto často prízvukujem aj mladším spoluhráčom," dodal Ronaldo, ktorý získal s Portugalskom titul majstra Európy v roku 2016.

V zbierke jeho veľkých úspechov chýba triumf na majstrovstvách sveta. Najbližšiu príležitosť bude mať v roku 2022 v Katare, ak sa "selecao" prebojuje na šampionát z európskej kvalifikácie, ktorá štartuje v marci budúceho roka. "Všetko je možné, ale treba byť realista. Zálusk na titul si bude robiť ďalších minimálne päť silných krajín. Ale náš cieľ je pokúsiť sa dostať až do finále. Triumf na MS by bol pre mňa splnený sen," poznamenal Ronaldo.

Kým neprídu na rad spomenuté MS, Cristiano RonaldoOpatrenia proti šíreniu koronavírusu totiž so sebou priniesli po celom svete prázdne hľadiská. "Nepáči sa mi hrať na štadiónoch bez fanúšikov. Je to ako ísť do cirkusu a nevidieť klauna," dodal.