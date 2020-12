Medzinárodným letiskom v Jemene otriasol výbuch: Stúpol počet obetí

Letiskom v jemenskom meste Aden v stredu otriasla mohutná explózia. Stalo sa tak krátko po tom, ako tam pristálo lietadlo s novovytvoreným kabinetom, informovali bezpečnostní predstavitelia.

O život prišlo najmenej 22 ľudí a zhruba 50 ďalších utrpelo zranenia. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa a dosiaľ sa ani žiadna skupina neprihlásila k zodpovednosti.

K jednému alebo viacerým výbuchom na adenskom letisku došlo v momente, keď členovia novej vlády vystupovali z lietadla. Žiaden z ministrov ani členov posádky vládneho lietadla neutrpel zranenia. Výbuch však spôsobil paniku medzi členmi vlády, ktorí v obave o svoje životy utekali naspäť do lietadla alebo na letiskovú plochu.

Medzi zranenými z letiska by mali byť podľa dostupných informácií aj traja pracovníci Červeného kríža, no nie je jasné, či sú to Jemenčania alebo cudzinci.

Osobitný vyslanec Organizácie Spojených národov pre Jemen Martin Griffiths označil výbuch za "neprijateľný akt násilia" a prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter tiež poznamenal, že je to "tragická pripomienka" toho, aké je dôležité neodkladne priviesť Jemen naspäť na cestu smerujúcu k mieru.

Po explózii bolo vidieť stĺp hustého dymu stúpajúceho do povetria z blízkosti letiskového terminálu. Svedkovia videli ležať na pristávacej ploche ľudské telá.

Jeden z ministrov novej vlády pre AP uviedol, že počul dva výbuchy a naznačil, že letisko v Adene sa mohlo stať terčom útoku dronov. Ministrov po explózii okamžite evakuovali z letiska a previezli do mesta.

Jemenská medzinárodne uznávaná vláda a prívrženci separatistickej organizácie Južná prechodná rada (STC) vytvorili 18. decembra novú vládu. Jej členovia sa oficiálne ujali funkcií pred niekoľkými dňami v Saudskej Arábii. Sformovanie novej vlády by malo zefektívniť boj proti šiitským povstalcom, tzv. húsíom, ktorí ovládajú rozsiahle oblasti Jemenu, prevažne v jeho severnej časti, vrátane hlavného mesta Saná. Nový kabinet bude preto úradovať z Adenu, dôležitého prístavného mesta na juhu Jemenu.