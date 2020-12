Je to čierne na bielom: Predstavitelia EÚ podpísali dohodu o obchode a spolupráci s Britániou

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel v stredu podpísali dohodu o obchode a spolupráci so Spojeným kráľovstvom po brexite.

Dokument teraz putuje do Londýna, kde svoj podpis pridá britský premiér Boris Johnson.

Predstavitelia Únie dohodu podpísali na krátkej ceremónii v Bruseli prenášanej naživo na internete. Urobili tak šesť dní po tom, ako vyjednávači oboch strán oznámili dosiahnutie dohody na poslednú chvíľu po náročných deväťmesačných rokovaniach. Platiť by mala, zatiaľ predbežne, od 1. januára.

Členské štáty EÚ vyjadrili jednohlasný súhlas s dokumentom tento pondelok a po podpise v Bruseli ho lietadlom britských vzdušných síl prevážajú do Londýna premiérovi Johnsonovi. V stredu sa zídu aj poslanci britského parlamentu, aby dohodu ratifikovali. Potrebný je tiež súhlas Európskeho parlamentu, ktorý na prijatie dokumentu do konca roka už nemal dostatok času. Rozpravu o dohode tak začne v januári. Trvať by podľa agentúry AFP mala niekoľko týždňov a hlasovanie sa podľa agentúry DPA očakáva vo februári alebo v marci.

Dohoda o obchode a spolupráci Európskej únie a Spojeného kráľovstva, ktorá má takmer 1 250 strán, upravuje ich hospodárske vzťahy od 1. januára. Jej uzavretie umožnilo, aby obchod medzi oboma stranami pokračoval bez ciel a s čo možno najmenšími bariérami aj po prelome roka, keď Británia opustí jednotný trh Európskej únie. Dokument upravuje aj ďalšie témy - napríklad rybolov či spoluprácu v oblasti energetiky, dopravy, justície a polície. Michel dohodu ocenil ako spravodlivú a vyváženú. Podľa jeho slov ochráni záujmy eurobloku a prinesie pre občanov a podniky stabilitu a spoľahlivosť. Európska únia bude s Britániou aj v budúcnosti spolupracovať pri dôležitých témach, ako sú ochrana klímy alebo globálny boj proti pandémiám, dodal šéf Európskej rady.