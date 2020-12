Tragédia na Štedrý deň: Školák († 12) sa po večeri vytratil z domu, teraz mu chystajú pohreb

Dvanásťročný školák tragicky zomrel na Štedrý deň po tom, čo jeho mama márne bojovala o záchranu jeho života.

Cason Hallwood sa v najkrajší deň v roku zobudil zdravý a plný života. V pláne mal navštíviť rodinu a kamarátov. V dome v anglickom meste Winsford býval so svojou mamou Louise a tromi bratmi. Vtedy ani jeden z nich nemohol tušiť, čo sa stane o pár hodín neskôr.

Potom, čo si Cason užil štedrovečernú večeru so svojimi starými rodičmi, mladík o niekoľko hodín skolaboval v neďalekom parku. Než stihol zavolať mamu, sťažoval sa na to, že nemôže dýchať, uvádza Cheshire Live. Mama Louise sa rýchlo ponáhľala za synom, ktorý trpel astmou a alergiou na orechy, aby mu podala prvú pomoc. Mladík nakoniec tragicky zomrel v nemocnici.

„Je to skutočne smutné, stratiť dieťa je hrozné, ale na Štedrý deň je to srdcervúce," vyjadrila sa pre The Sun rodinná známa Sam Decruz, podľa ktorej Cason svoju mamu veľmi miloval. Chlapca opísala ako výbušného, ktorý stále rozbíjal nejaké veci a Louise ich musela vymieňať, no nikdy to nemal robiť úmyselne. "Ako rodič nemôžem pochopiť bolesť, ktorú momentálne cítia Louise a jej ďalší traja synovia. Je to niečo, čím by si žiadny rodič nemal nikdy prejsť. V akýkoľvek deň, nieto ešte v Štedrý deň," uzavrela Sam.

Podľa lekárov by mohol byť príčinou smrti anafylaktický šok, čo má potvrdiť pitva. Sam pre zdrvenú rodinu zriadila zbierku, ktorá má rodine pomôcť s pohrebom. Zo stanovených 15-tisíc libier (16 500 eur) im ľudia prispeli už takmer 13 tisíckami.