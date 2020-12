Messi má dovolenku a Barcelona opäť zakopla: O body ju obral Eibar

Futbalisti FC Barcelona v zostave bez Lionela Messiho v 16. kola španielskej La Ligy iba remizovali s Eibarom 1:1.

Bod pre domácich zachránil Ousmane Dembele.

Katalánsky tím je v neúplnej tabuľke šiesty so sedembodovou stratou na Atletico Madrid, ktoré má dva zápasy k dobru. Messimu doprialo vedenie Barcelony dlhšiu vianočnú dovolenku, k tímu by sa mal pripojiť až koncom týždňa. Argentínčan odletel do svojho rodiska Rosaria 22. decembra po zápase s Realom Valladolid.

Hráči FC Sevilla zvíťazili v úvodnom utorňajšom dueli nad Villarrealom 2:0. O triumfe Andalúzanov, ktorí sú v tabuľke štvrtí, rozhodli Lucas Ocampos a Youssef En Nesyri.

La Liga - 16. kolo:

FC Barcelona - Eibar 1:1 (0:0)

Góly: 67. Dembele - 57. Kike

FC Sevilla - FC Villarreal 2:0 (1:0)

Góly: 8. Ocampos (z 11 m), 53. En Nesyri