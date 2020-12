Babiš bojuje o zvýšenie počtu očkovaných: Namiesto piatich odporúčaných dávok plánuje použiť šesť

Ministerstvo zdravotníctva schválilo použitie šiestich dávok vakcíny proti covidu-19 z jednej ampulky od firmy Pfizer namiesto piatich. Nemocnice takto môžu začať očkovať od stredy.

Na twitteri to dnes uviedol premiér Andrej Babiš (ANO). Cieľom zmeny je zvýšiť počet ľudí, ktorí vakcínu dostanú. "Za prísneho dodržania objemu jednotlivých dávok možno použiť obsah jednej viacdávkovej liekovky až pre šesť pacientov, a to v prípade, keď objem vakcíny v jednej fľaštičke umožní odobratie potrebného objemu jednotlivých dávok pre každú z aplikácií," píše sa v rozhodnutí zverejnenom na webe ministerstva, ktoré je platné do konca marca.

K tomu, aby bolo možné využiť z fľaštičky šesť dávok, je nutné oficiálne povolenie výrobcu a Európskej agentúry pre lieky (EMA). Pfizer, ktorý vakcínu vyrába spoločne s firmou BioNTech, už o zmene s agentúrou rokuje. Podľa doteraz schválených dokumentov k vakcíne, ktoré sú pre zdravotníkov záväzné, je fľaštička určená na využitie piatich dávok očkovania.