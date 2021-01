O Ficovej dovolenke v Karibiku nevedeli ani smeráci: Podráždené reakcie poslancov

Nikto nevie, kedy sa vráti. Expremiér Robert Fico (56) si mal vianočné darčeky rozbaliť pod palmami v Dominikánskej republike.

O svojej dovolenke však zo svojich straníckych kolegov veľa ľudí neinformoval, pretože netušia, kedy odišiel, ani kedy príde späť. Nie je preto vylúčené, že šéf Smeru oslávi aj príchod nového roka v tyrkysovom mori a politické dianie bude naďalej komentovať len z hotelovej izby.

Na Ficovu dovolenku v karibskom letovisku Punta Cana upozornil pozorný čitateľ Nového Času. Expremiéra podľa vlastných slov odfotil pri nákupe v potravinách v Dominikánskej republike. Krištáľovo čisté more si má užívať so svojou kamarátkou a s kolegom zo Smeru Ladislavom Kamenickým, ktorý v minulosti pôsobil ako minister financií. Či to tak reálne je, sme sa nedozvedeli, hovorca strany Ján Mažgút sa totiž k veci odmietol vyjadriť a podobne sme pochodili aj pri oslovení Kamenického.

Smeráci nevedeli, že odcestoval

Poslanci Smeru svorne tvrdia, že o žiadnej dovolenke ich Fico neinformoval. „Neviem o tejto dovolenke. Ja som chorý a momentálne ma takéto veci absolútne nezaujímajú,“ povedal nám Marian Kéry. „Prečo by som mal vedieť, kde je? Neviem, ani ma to nemá čo zaujímať, kde ide kto na dovolenku. Keby aj bol, tak čo?“ odbil nás rozčarovaný poslanec Dušan Galis, ktorého sme otázkou očividne zaskočili. „Absolútne nič o dovolenke neviem,“ doplnil dlhoročný smerák Dušan Jarjabek. Nestalo sa pritom prvýkrát, že by Fico svojim straníkom dopredu neoznámil, že sa chystá vycestovať.

Keďže všetci hovoria, že o dovolenke expremiéra nevedia, nie je ani jasný dátum návratu. Nedá sa vylúčiť, že Fico zrejme v Karibiku, kde sa aktuálne teplota pohybuje okolo 28 stupňov, ešte nejaký čas pobudne a že tam oslávi aj príchod roka 2021. V letovisku si môže čas krátiť napríklad hraním golfu, návštevou kasína, ale aj plávaním s delfínmi.

- Potápanie na najkrajšej pláži - láka bielym pieskom, azúrovým morom a palmami

- Výlet na safari

- Hazard v kasíne

- Pozorovanie veľrýb - v januári prichádzajú do blízkeho Samanského zálivu

- Plávanie s delfínmi v zábavnom parku Manatí Park

- Návšteva národného parku

- Hranie golfu