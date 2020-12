Rezorty sa plesli po vačku aj počas pandémie: Pozrite, koľko rozdali ministerstvá na odmenách!

Zamestnancom putovali stovky eur. Aj štátne inštitúcie zvyknú pred koncom roka udeľovať odmeny svojim pracovníkom.

Po minulé roky z vrecka vytiahli častokrát tisícky eur. Nový Čas sa tak pozrel na to, ako to je tento rok, ktorý sa zapíše do histórie zlými ekonomickými ukazovateľmi pre pandémiu koronavírusu.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Mnohé ministerstvá, ktoré sme oslovili, neboli ochotné povedať konkrétnu sumu, ktorú ich zamestnanci uvideli na výplatných páskach. Výnimkou bolo napríklad školstvo, kde sa Branislav Gröhling pochválil vyčlenenými miliónmi pre učiteľov, z ktorých každý dostal aspoň stovku eur navyše. Ďalšie peniaze im mohli poskytnúť samosprávy z eurofondov.

Zamestnancom rezortu tento rok putovalo asi 420 €, čo však bolo oproti minulému roku výrazne okresané, keďže dostali 1 716 €. Štedrí boli aj na životnom prostredí, kde dostali na účet 900 €, alebo na ministerstve spravodlivosti, kde si vyslúžili priemerne 600 €. „Odmena sa týka celkovo 338 zamestnancov. Len pre doplnenie, ide o asi tretinovú výšku odmien oproti roku 2019, keď priemerná výška odmeny bola vyše 1 700 € na zamestnanca,“ vysvetlili z rezortu spravodlivosti.

Zaujímavé je, že pokles na odmenách nastal aj na ministerstve vnútra pod vedením Romana Mikulca o 70 %, alebo na ministerstve práce u Krajniaka, kde rozdelili o 320-tisíc eur menej ako minulý rok. Takmer všetky úrady pripomínajú, že neudeľujú plošné odmeny, ale dostávajú ich len tí, ktorí si ich zaslúžia.

Ministerstvo obrany Otvoriť galériu Jaroslav Naď Zdroj: anc

1 000 € za testovanie

„Predpokladáme, že všetci vojaci a civilní zamestnanci, ktorí boli zapojení do testovania, dostanú mimoriadnu odmenu vo výške 1 000 eur v hrubom.“

Ministerstvo životného prostredia Otvoriť galériu Ján Budaj Zdroj: anc

900 € / osoba

Vyplatili odmeny zamestnancom za kvalitné plnenie pracovných úloh. Pre COVID-19 to boli jediné odmeny.

Ministerstvo spravodlivosti Otvoriť galériu Mária Kolíková Zdroj: anc

600 € / osoba

„Ide o asi tretinovú výšku odmien oproti roku 2019, keď priemerná výška bola vyše 1 700 € na zamestnanca.“