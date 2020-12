Vláda rozhodla: Núdzový stav na Slovensku sa predĺži o 40 dní

Na Slovensku bude naďalej pokračovať núdzový stav. Vláda v utorok rozhodla o jeho predĺžení o 40 dní.

Obmedzenia, ktoré sa týkajú slobody pohybu a pobytu, budú platiť do 10. januára 2021. Vláda, rokujúca online, využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Novelu v pondelok (28.12.) schválili poslanci Národnej rady SR, v rovnaký deň ju podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Zákon v novej podobe umožňuje kabinetu opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu.

Do utorka platí núdzový stav, ktorý trval od 15. novembra.