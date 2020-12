Koniec po 20 rokoch! Koronakríza zložila cestovku Firo-tour, zákazníci sú sklamaní: Veľavravné odkazy

Úpadok po dvoch desaťročiach. Známa cestovná kancelária Firo-tour oznámila, že ku koncu roka 2020 musí prerušiť svoju činnosť.

Dôvodom je fakt, že sa im s dlhoročne spolupracujúcou poisťovňou nepodarilo dohodnúť na poistení proti insolventnosti na rok 2021. Jedna z našich najznámejších a najstarších cestovných kancelárií však chce byť zodpovednou a klientom garantuje vrátenie peňazí. Úpadok sa dotkne 3 500 klientov.

Cestovný ruch je pravdepodobne najväčšou obeťou koronakrízy, čo je jasné prakticky už od marca. Situáciu presne opísala samotná cestovná kancelária Firo-tour na svojej internetovej stránke slovami: „Koronakríza zasiahla nás všetkých. Niektorých viac, niektorých menej. Žiaľ, práve cestový ruch to postihlo absolútne. Aj keď sme do poslednej chvíle verili a dúfali, že to zvládneme, dnes so vztýčenou hlavou prijímame porážku.“

Cestovka vysvetľuje, že hoci sami by sa takto asi nerozhodli, prinútila ich bezvýchodisková situácia po odmietnutí poisťovňami. Pred pár dňami sa totiž obrátili na Allianz, s ktorou spolupracujú už roky, aby im od budúceho roka opätovne poskytla poistenie proti insolventnosti. Bez neho totiž cestovná kancelária nemôže podnikať. To sa však nepodarilo.

„Prirodzene, po roku, v ktorom sme náhle zostali bez príjmu a s mnohými záväzkami, sme sa stali rizikovým produktom. Pokračovať ďalej by možno pôsobilo odvážne, no v aktuálnej situácii by to bolo z našej strany maximálne nezodpovedné. Preto dnes s veľkým smútkom vyhlasujeme úpadok,“ vysvetľuje Firo-tour.

Čo ak máte zakúpený zájazd?

Za uhradený zájazd, ktorý ste si zakúpili vo Firo-tour, môžete žiadať odškodnenie od poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa. „Ak bol zájazd zakúpený u nášho provízneho predajcu, je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade na účet cestovnej agentúry uvedenej na zmluve. Ak bude poisťovňa vyžadovať ďalšie doklady, bude vás kontaktovať,“ vysvetľujú podrobne na svojej stránke. Úpadok sa týka asi 3 500 klientov, ktorých poisťovňa odškodní.