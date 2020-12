Strach a problémy Nízlovej a Lobotku v Neapole: Poplach v luxusnej vile!

Neutíchajúce problémy s domami, kde žijú.

Speváčka Daniela Nízlová (34) s futbalistom Stanislavom Lobotkom (26) len nedávno vystriedali v Neapole jednu vilu za druhú a už sa nahrnuli nové problémy. Zatiaľ čo v prvej talianskej vile dlhodobo bojovali s plesňami, v tejto novej sa problémy neskončili. V luxusnom sídle sa totiž deju čudesné veci, ktoré im naháňajú strach a kvôli ktorým chceli dokonca utiecť do hotela.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nízlová s Lobotkom čelia ďalšiemu problému so svojím novým sídlom. Po tom, čo sa dvojica v novembri kvôli plesniam presťahovala z rozľahlej vily s veľkou záhradou do inej vily, ktorá má byť vzdialená len niekoľko kilometrov od tej pôvodnej, dejú sa čudné veci aj tam. Celé hodiny im v dome niečo nevysvetliteľne pískalo a ten nepríjemný zvuk hučiaci v hlave sa nedal počúvať.

Preto museli ísť von. Hodiny strávili na dvore a dokonca zvažovali odchod do hotela. „Nevieme, čo nám pískalo v dome, a nevie to ani technik, čo tu všetko zapájal. Celý dom sme odpojili zo zdroja a pískalo to niekoľko hodín. Keď sme sa zbalili do hotela, prestalo to,“ informovala vystrašená brunetka. Nielen strašidelné zvuky, ale aj januárové prestupové obdobie futbalistov môže spôsobiť, že sa bude dvojica opäť sťahovať.

Taliansky portál Calciomercato totiž informoval, že o služby slovenského reprezentanta sa vážne zaujíma FC Turín. Či rodinka konečne našla, alebo len nájde svoje vytúžené rodinné sídlo aj na dlhšie obdobie, je zatiaľ ešte nejasné.