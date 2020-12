Oslavujte bez následkov: 7 tipov, ako sa na Silvestra zabaviť v zdraví

Skvelá hudba, priatelia, chutné jedlo, ohňostroj a veľa, veľa alkoholu.

To je to, čo každému ihneď napadne pri predstave rozlúčky so starým rokom. S rokom 2020 sa budeme lúčiť o dosť inak, než sme zvyknutí, zato alkoholu bude asi rovnako, ak nie viac. Viete, ako zariadiť, aby bol večer skvelý aj v dobe protiepidemiologických opatrení a aby ste boli v poriadku aj na druhý deň?

Konzumácia alkoholu je počas silvestrovskej noci téma číslo jeden. Na Silvestra sa proste pije. Dá sa to však aj s rozumom, aspoň ako-tak. „Vhodné je limitovať príjem alkoholu,“ radí Ladislav Kužela, gastroenterológ, a pokračuje: „Po každom vypitom pohári vína je dobré tento ,zaliať‘ pohárom vody, ktorý zaručí primeranú hydratáciu organizmu.“ Skúste dodržať zá­kladné pravidlá a užijete si zábavu bez ďalekosiahlych následkov.

Pri náhlych veľkých problémoch vyhľadajte lekára

Jozef Klucho, lekár, špecialista z portálu gastroenterolog.com

- Čas na návštevu lekára je vtedy, ak sú ťažkosti neznesiteľné, také môžu byť napríklad prudké bolesti, vracanie krvi alebo čierna stolica. Aj miernejšie ťažkosti, ak trvajú dlhšie, sú dôvodom na návštevu lekára.

Tráviaci trakt slovo pokoj nepozná

Ladislav Kužela, gastroenterológ

- Zobudenie sa v noci z dôvodu príznakov plnosti brucha, kŕčov, hnačky, pálenia záhy a podobne neurobí u nikoho tieto sviatky pokojnými ani šťastlivými. Ide o zaťažkávajúce obdobie pre náš tráviaci trakt. Základom je striedmosť a pohyb.