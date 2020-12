Vo Veľkom Šariši vymysleli unikátny spôsob, ako zvýšiť pôrodnosť: Rodičia dostanú štedrú odmenu

Usilujú sa zvýšiť počet obyvateľov.

Vo Veľkom Šariši (okr. Prešov) vymysleli spôsob, ako motivovať ľudí, aby sa prisťahovali do ich mesta a tiež podporili vyššiu pôrodnosť. Mestský úrad pripravil pre ľudí zaujímavé bonusy v podobe odmien za novoprihlásený trvalý pobyt, ale aj narodené bábätko.

Vo Veľkom Šariši schválili program, podľa ktorého môžu získať poukážky vo výške 200 € tí, ktorí sa stanú obyvateľmi mesta s trvalým pobytom na jeho území. Rovnakú podporu získa každá rodina s novonarodeným dieťatkom. Štedrosť mesta sa tu však zďaleka nekončí. Stoeurovú poukážku získa aj každé dieťa, ktoré nastúpi do školy. Platí to pre základnú školu, ale aj pre základnú umeleckú školu. Majú na ňu nárok taktiež tí, ktorí sa zaregistrujú v športovom klube pôsobiacom na území mesta.

Poukážkou v hodnote 25 eur si prilepšia aj seniori, ktorí dovŕšili vek 70 rokov. Použiť sa budú dať na zaplatenie daní, poplatkov, či na nákup v miestnych predajniach. „Poukážky môžu ľudia použiť na nákup výrobkov a služieb u subjektov, ktorých obchodné a iné predajné miesta sa nachádzajú na území mesta a sú označené nálepkou s erbom, názvom mesta a nápisom ‚Som hrdý Veľkošarišan‘. Podporujeme tým aj domácich podnikateľov,“ uviedol Viliam Kall, primátor Veľkého Šariša.

Medzi prvých šťastlivcov, ktorí si túto podporu vyslúžili, patrí Daniela (35) so synčekom Tobiaskom. Ten sa narodil pred štyrmi týždňami. „Veľmi ma prekvapilo, keď nám prišiel list, ktorý sme ani nečakali. Potešilo ma, že si na nás spomenuli. Je to výborný nápad. V obálke boli kupóny v hodnote 10 a 20 €, za ktoré sa dá nakúpiť v niekoľkých obchodoch. Využijem to nákup plienok a tiež pri platení poplatkov,“ uzavrela tešiaca sa mladá mamička.