Smrť svetoznámeho priekopníka módy Pierra Cardina († 98): Dojímavé slová príbuzných

Nebo si vzalo ďalšiu kreatívnu dušu.

Módny revolucionár a návrhár Pierre Cardin († 98) skonal v utorok v nemocnici Neuilly pri francúzskom hlavnom meste. Jeho diela však budú inšpirovať mnohých milovníkov módy aj naďalej.

Z Paríža prišla smutná správa. O úmrtí svetoznámeho priekopníka módy informovala v utorok tlačová agentúra AFP. Na sociálnej sieti sa vyjadrili aj jeho blízki. „Deň veľkého smútku pre celú našu rodinu. Pierre Cardin už nie je,“ zneli dojímavé slová príbuzných. Na svojho uznávaného návrhára sú patrične pyšní.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Cardin sa zaslúžil o revolúciu módy. Svojimi futuristickými a štýlovými dizajnmi v 50. a 60. rokoch minulého storočia si opantal všetkých módnych nadšencov. Bol považovaný za módneho priekopníka, ktorému sa úspešne podarilo licencovať svoju obchodnú značku na množstvo ďalších produktov, medzi nimi napríklad slnečné okuliare.

Návrhár pochádzal z Talianska, no v roku 1922 sa s rodičmi presťahoval do francúzskeho mesta Saint-Étienne. V 17 rokoch sa vyučil za krajčíra v meste Vichy. Krátko nato sa začal zaúčať v módnych domoch Schiaparelli a Dior so špecializáciou na ženské odevy. Nadanie, akým mladý Cardin oplýval, sa preukázalo aj vo filme Kráska a zviera z roku 1946, pre ktorý navrhol kostýmy.

O štyri roky neskôr sa mu podarilo založiť si vlastnú odevnú značku, z ktorej vzišli jeho ikonické bublinové šaty či kolekcia Vesmírny vek. V roku 1964 sa zameral na jedinečné unisex oblečenie vhodné pre ženy i mužov.