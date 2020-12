Koronavírus znášal ťažko: Chorý Ibrahimovič sa rozprával so stenami

Každý chorobu prežíva po svojom. Slávny švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič (39) zvládol ochorenie COVID-19 bez hospitalizácie v nemocnici. Izoláciu v luxusnom apartmáne však znášal ťažko a ako priznal, rozprával sa aj so stenami!

Ochorenie novým koronavírusom prináša nielen fyzické, ale aj psychické utrpenie. Ibra sa nakazil v októbri, postupne však priznal, že ho vírus úplne zničil. „Spočiatku som bol skôr zvedavý, postihlo to celý svet a mňa zaujímalo, čo to spraví so mnou. Bolela ma hlava, stratil som chuť,“ povedal Ibrahimovič a pokračoval: „Najviac ma ničilo, že som musel byť doma a nemohol ísť von, to je desivé. Nakoniec som hovoril s domom, stenám som dal mená. Človek si v tej samote predstavuje i choroby, ktoré nemá.“

Choroba ale švédskemu veteránovi nezobrala nič z jeho futbalového umenia. Po dvojtýždňovej karanténe sa vrátil na trávnik ako kráľ a dvoma gólmi rozhodol o výhre 2:1 v milánskom derby s Interom.