Od hrozivej nehody prešlo už dlhých sedem rokov: Aká je pravda o stave Schumachera?

Smutné výročie! Od šokujúcej nehody pilota Formuly 1 Michaela Schumachera (51) počas lyžovačky vo francúzskom Méribel včera uplynulo už neuveriteľných sedem rokov.

Čo s ním vlastne je a aká je pravda o jeho stave, to športová verejnosť ani len netuší.

Presne 29. decembra 2013 utrpel Michael Schumacher pri lyžovaní v Alpách vážny úraz hlavy. Počas zjazdu neupraveným svahom narazil pri páde hlavou do skaly. Následne bol urýchlene transportovaný do nemocnice v Moutiers, neskôr do nemocnice v Grenobli, ktorá zverejnila správu, že sa podrobil operácii a nachádza sa v kritickom stave a v umelom spánku. Hneď na druhý deň prekonal druhú operáciu hlavy. Jeho stav sa stabilizoval, naďalej však, až do dnešného dňa, zostal kritický. Lekári či blízka rodina od tej doby držia bobríka mlčanlivosti. Na verejnosť sa dostávajú z času na čas len strohé informácie o tom, ako na tom Schumi vlastne je.

Verný kamarát

Jediný muž, ktorý Michaela pravidelne navštevoval aj dlhé roky po nehode, je šéf Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Jean Todt (74). Ten poslal v lete tohto roka do sveta jasný odkaz. „Schumi pracuje na tom, aby ho svet opäť videl,“ povedal Todt pre bristký denník Daily Mail. Jedno je teda isté – Schumi v domácej opatere v rodinnom sídle v Ženeve bojuje o šancu na normálny život. Celý čas mu je veľkou oporou najmä jeho manželka Corina, ktorá sa od nehody drží skôr v ústraní a s médiami komunikuje len výnimočne. Naposledy prijala pred týždňom pozvanie na galavečer FIA, kde prevzala špeciálne ocenenie práve pre svojho manžela.

Takto išiel čas

29. 12. 2013 - Michael sa vážne zranil počas lyžovačky vo francúzskom Méribel, operovali mu hlavu.

30.12.2013 - Bol v kritickom stave a v umelom spánku a po druhej operácii hlavy.

7. 1. 2014 - Schumiho manželka Corina prehovorila prvýkrát od nehody. „Nechajte našu rodinu na pokoji,“ povedala médiám.

31. 1. 2014 - Doktori sa snažia postupne prebúdzať Schumachera z kómy.

Február 2014 - Schumacherova agentka Sabine Kehmová prezradila, že sa legenda motošportu stále nachádza vo faze prebúdzania z kómy.

Jún 2014 - Schumi sa prebudil z kómy.

September 2014 - Zotavovanie legendy pokračuje už v domácej opatere v rodinnom sídle v Ženeve.

Júl 2015 - Prezident FIA Jean Todt médiám povedal, že Michael stale bojuje v domácej opatere.

September 2016 - Kehmová vnáša optimizmus: „Schumi sa jedného dňa určite vráti.“

Január 2019 - Corina opäť prehovorila: „Naša rodina robí všetko, čo je v našich silách, aby sme môjmu manželovi pomohli.“

November 2020 - V médiách sa objavujú správy o Schumacherovom zlepšenom stave. Veľký problém mu údajne robí najmä svalová atrofia a osteoporóza, ktoré sú dôsledkom dlhého pobytu na lôžku.