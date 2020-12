Sereď si jar zahrá pod novým trénerom: Skúsenosti má zo Slovenska, ale aj Česka

Futbalistov Serede v jarnej časti Fortuna ligy 2020/2021 povedie z postu hlavného trénera český odborník František Šturma. Informuje o tom oficiálny web siedmeho tímu ligovej tabuľky po jeseni.

Štyridsaťosemročný Šturma strieda trénerský tandem Peter Lérant - Igor Obert, v Seredi bude vykonávať aj funkciu športového riaditeľa.

"Veľmi sa teším na novú výzvu. Klub chceme po každej stránke viac sprofesionalizovať, nielen po tej športovej. Urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní a klub posunuli na vyššiu úroveň," povedal Šturma. pod jeho vedením začne ŠKF Sereď so zimnou prírpavou na zvyšok sezóny v utorok 5. januára 2021.

František Šturma už v minulosti na Slovensku pôsobil. V ročníku 2010/2011 bol asistentom Vlastimila Petrželu vo vtedy druholigovom tíme MFK Zemplín Michalovce, od leta 2014 bol dokonca hlavným koučom Zemplínčanov a doviedol ich do najvyššej súťaže. V sezóne 2016/2017 pracoval pre FK Poprad v II. lige a postúpil s ním do pohárového semifinále. Pred príchodom do Serede pôsobil vo vlasti v Baníku Sokolov. V Česku v minulosti pracoval aj pre Mladú Boleslav, Liberec, Žižkov, Českú Lípu, Bohemians 1905, Táborsko či Znojmo.

Sereď v sezóne 2020/2021 odohrala v najvyššej domácej súťaži 17 duelov a získala v nich 19 bodov. V tabuľke jej patrí 7. priečka s odstupom troch bodov na šiesty Ružomberok a o skóre pred ôsmou Nitrou.