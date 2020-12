Posledný tohtoročný slalom Vlhovej vôbec nevyšiel: V prvom kole si pripísala výraznú stratu

Po zrušenom druhom kole obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu si Petra chcela obhájiť prvenstvo aj v poslednom slalome v roku 2021.

V Semmeringu zaostala za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 89 stotín sekundy. Na druhé miesto sa zaradila Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,02 s), priebežne tretia bola domáca Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+0,32 s).Po pondelňajších problémoch s vetrom museli organizátori o deň neskôr nachystať trať po napadnutí čerstvého snehu.vo fínskom Levi, so štartovým číslom 4 sa však v prvom kole nevedela zžiť s traťou. Náročnú zavretú pasáž hneď po štarte ešte prešla bez viditeľnejšej chyby, no medzi prvým a druhým medzičasom sa nechala rozhodiť z rytmu, pri niektorých bránach príliš tlačila a do oblúkov potom nasadzovala s oneskorením až do cieľa.Myslím si, že v tom bol problém. Oddýchnem si a v druhom kole sa budem snažiť nejako to stiahnuť a riskovať,"povedala 25-ročná slovenská reprezentantka pre RTVS.Naopak, vyššiu stopu si menej silovým prejavom postrážili predovšetkým Shiffrinová s Gisinovou, ktoré si vypracovali najlepšiu východiskovú pozíciu do 2. kola (18.30 h) pod umelým osvetlením.