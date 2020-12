Situácia v Žilinskom kraji je vážna, riaditeľ z nemocnice opísal problémy: Nevieme, ako dlho takto vydržíme

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline posledné týždne intenzívne bojuje s personálnymi problémami a zároveň s ďalšou vlnou prudkého nárastu pacientov v COVID pavilónoch.

Do práce nemôže nastúpiť 156 lekárov, sestier a iných zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov z dôvodu karantény pri ochorení COVID-19, informovala hovorkyňa Lenka Záteková. Problém spôsobuje tiež výpadok ďalších desiatok zdravotníkov, ktorí sú na PN z odlišných zdravotných dôvodov. Naopak, stúpa počet pacientov s ochorením COVID-19.

Zatiaľ čo minulý týždeň išlo o 50 pacientov, dnes je v žilinskej nemocnici hospitalizovaných už 82 ľudí s pozitívnym výsledkom PCR testu na COVID-19. V červenom pavilóne Liečebne dlhodobo chorých je voľné posledné lôžko, v reprofilizovanom pavilóne urológie sú momentálne plne obsadené všetky anestéziologické lôžka pre pacientov vyžadujúcich ventilačnú podporu.

„Situácia je vážna, zhoršuje sa v celom Žilinskom kraji. Robíme, čo sa dá, no nevieme, ako dlho dokážeme stav za takýchto okolností udržať. A vzhľadom na otvorené lyžiarske strediská a ubytovacie zariadenia vôbec nevieme predikovať, čo bude ďalej. Každý deň riešime nové rozpisy služieb, bohužiaľ, aj priamo na Štedrý deň sme museli akútne osloviť niekoľko zdravotníkov v rámci ich voľna, sanitky prichádzajú deň – noc, COVID pozitívni aj negatívni pacienti, a to nielen z nášho spádu, no i z okolitých okresov, kde už menšie nemocnice nestačia,“ priblížil krízové riadenie medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik.

Podľa jeho slov si treba uvedomiť, že ani žilinská nemocnica nemá neobmedzenú kapacitu. Lôžka ubúdajú a personál prestáva vládať. „Dnes nám chýba takmer štvrtina sestier, najväčšie ťažkosti pociťujeme na oddelení Liečebne dlhodobo chorých v rámci tzv. zelenej aj COVID časti, na oddelení vnútorného lekárstva, onkológii, chirurgii, úrazovej chirurgii. Maximálne sme využili dostupné vnútorné kapacity, ľudí preradzujeme zo všetkých oddelení, musíme však personálne pokryť tiež mobilné odberové miesta – antigénové a PCR, zároveň novovznikajúce vakcinačné centrum, takže na stabilizáciu to nestačí,“ doplnil Bízik.

Vianočné a novoročné sviatky si preto v znamení oddychu a pokoja v kruhu rodiny v nemocnici všetci vychutnať nemôžu. „Aj touto cestou ďakujeme každému jednému lekárovi, sestre, sanitárom, upratovačkám, technickým pracovníkom, všetkým našim kolegom, ktorí napriek náročnej situácii ešte nestratili odhodlanie, nevzdali to a sú ochotní pomôcť tam, kde silu strácame,“ uviedol medicínsky riaditeľ FNsP Žilina.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline je zároveň zaradená do zoznamu očkovacích miest proti SARS-CoV-2, v rámci sviatkov a týchto dní tak navyše realizuje práce na vybudovaní vakcinačného centra, zabezpečení personálnych, materiálno-technických a ďalších nevyhnutných požiadaviek. Očkovanie bude prebiehať v súlade s Národnou stratégiou očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.