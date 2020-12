Mimoriadne pátranie: Róbert surovo pobodal družku, ďalší krok si v poslednej chvíli rozmyslel

Polícia naďalej pátra po 43-ročnom Róbertovi Herákovi. Podľa jej informácií sa môže zdržiavať na západnom Slovensku, orgány činné v trestnom konaní však nevylučujú, že sa pohybuje aj v iných častiach krajiny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Polícia prostredníctvom statusu na sociálnej sieti upozorňuje verejnosť, že hľadaný, po ktorom je vyhlásené celoštátne pátranie, môže byť ozbrojený a nebezpečný.

Hľadaný v pondelok 21. decembra v Hlohovci niekoľkokrát bodol svoju bývalú družku. Žene spôsobil najmenej desať bodno-rezných rán do krku, hrudníka a rúk. So zraneniami ju ešte vozil v aute. Najskôr ju chcel nechať v lese, no nakoniec ju vyložil v areáli myjavskej nemocnice. Zranenej 40-ročnej žene tam poskytli pomoc zdravotníci.

Polícia prosí verejnosť, ak bude mať akékoľvek informácie o hľadanom, aby kontaktovala linku 158 alebo napísala súkromnú správu na sociálnej sieti na stránke Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave.