Slovákov zalarmovalo nečakané zemetrasenie, opis stresujúcich chvíľ: Ako sme zareagovali na otrasy!

Slováci v utorok zažili chvíle, aké vídajú skôr v televízii, alebo o nich čítajú v novinách. V pondelok hlásili médiá zemetrasenie v Chorvátsku, no prešiel ledva deň a už vyčíňalo opäť, otrasy bolo cítiť aj na území Slovenska.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na Slovensku pocítili ľudia v utorok zemetrasenie z Chorvátska v Bratislave, Trnave, Šamoríne aj Nitre. TASR to potvrdil Kristián Csicsay z Ústavu vied o Zemi. Zemetrasenie na Slovensku bolo podľa neho v dôsledku utorkového zemetrasenia v chorvátskom Záhrebe, ktoré bolo o 12.19 h. Csicsay uviedol, že zatiaľ evidujú 50 hlásení o zemetrasení z Bratislavy, Nitry, Trnavy, Trenčína, Serede, Topoľčian, Veľkého Krtíša, Komárna, Nových Zámkov a Šamorína. "Hlásenia sú z vyšších poschodí," podotkol.

Viacerí Bratislavčania opísali svoje zážitky na sociálnej sieti. "O 12.21 sa normálne hýbal celý náš 12-poschodový dom v Petržalke. Dosť nepríjemný zážitok," napísala Katarína. Obyvatelia zasiahnutých mestských častí zaznamenali najmä pohyb kľúčov vo dverách, trasenie žalúzií, lustrov či ozdôb na stromčekoch. "Vyliala sa trochu voda z akvária, domáce zvieratá nereagovali," priblížila Barbora.

Mnohí tiež opisovali chvenie gauča či postele. "Najprv vyskočil pes a začal kňučať. Potom začali šušťať žalúzie a trochu sa pohol luster a stromček. A ja som mala pocit, že ma sediacu na gauči berie do boku," dodala Kristína. Hasiči doteraz v súvislosti so zemetrasením nezaznamenali v Bratislavskom samosprávnom kraji žiadne škody ani zranené osoby.

Ako však uvádzajú mnohí čitatelia Nového Času, otrasy cítili aj v Senci, Nových Zámkoch, Piešťanoch, Štúrove či v Komárne. Silné chvenie ucítila tiež Martina, ktorá žije na 7. poschodí v paneláku na Rajčianskej ulici v Bratislave. "Okrem toho, že som to cítila na gauči, tak sa aj začali otriasať gule na vianočnom stromčeku, tak som radšej schytila bundu a tašku a zbehla som dole pod dom. Poriadne ma to vystrašilo. Potom som sa vrátila do bytu a už som otrasy necítila," opisuje chvíle, ktoré zamávali mnohými obyvateľmi.

Norbert z Galanty zase ležal na posteli a cítil, ako keby sa s ním posteľ jemne hýbala. "Nechápal som to a teraz, keď o tom píšete, tak to už viem isto," dodáva. Tiborovi potvrdil správu o zemetrasení kamarát. "Aj v Štúrove sa dalo cítiť zemetrasenie. Kamarát z maďarského Kečemetu mi písal, že tiež to cítil," uviedol. "Zemetrasenie cca o 12:25 sme cítili aj v Trenčíne, na sídlisku Juh. Rozkýval sa nám luster, kvety v črepníkoch a hviezda na stromčeku," píše Eduard. "Dnes 29.12.2020 cca o 12:20 v Holíči sme spozorovali pohyb voľne visiacich lustrov a vianočného stromčeka. Neskôr vyšli správy o zemetrasení na Slovensku," dodal čitateľ z Holíča.