A rozprávke je koniec: Rozvod celebritného manželstva trval 5 rokov

Dali si posledné zbohom! Mnohé známe tváre v uplynulom roku zažili trpké sklamanie v láske. Skrachovali vzťahy, ktoré trvali roky, ale boli aj také, ktoré vydržali len zopár mesiacov. Komu to teda nevyšlo?

Dorota Nvotová a Peter Konečný

Dlho im to nevydržalo! Nový Čas odhalil v júni minulého roka, že hudobníčka Dorota Nvotová (37) randí s exfrajerom prezidentky Zuzany Čaputovej (47) Petrom Konečným (52). Zamilovanú dvojicu vtedy usvedčili zábery, kde sa nebránili vzájomným dotykom. Obaja nám poskytli aj rozhovor, kde o sebe vzájomne hovorili samé chvály. Ich láske však po pár mesiacoch odzvonilo a rozišli sa. „Poviem k tomu len, že v tom neboli žiadne iné ženy ani muži, len sme sa bližšie spoznali a uvedomili si, že to nepôjde,“ vyjadrila sa Dorota.

Veronika Nízlová a Tomáš Krúpa

Speváčka Veronika Nízlová (34) z dua Twiins si od decembra môže hovoriť - slobodná žena. Len v máji vyplávalo na povrch, že manželstvo Veroniky a Tomáša Krúpu (37) je v troskách. Nasledovala žiadosť o rozvod a dvojica už iba čakala na termín súdu. „Nebola som na súde, celé to za mňa riešila právnička. Mám informáciu, že to prebehlo veľmi rýchlo a bez problémov,“ opísala situáciu speváčka, ktorá je spokojná a šťastná. „Cítim sa stále rovnako. Tým, že som od mája odsťahovaná, tak už som si zvykla byť sama. Cítim sa dobre, oddychujem, takže je všetko v pohode.“

Dominika Grecová a Dušan Pašek

Od februára nie je spolu ani ďalší známy pár - Misska Dominika Grecová (23) a hokejista Dušan Pašek (36). Zaľúbenci sa dali dokopy ešte v roku 2018 a svoju lásku najskôr vehementne popierali. Neskôr ich prezradili zamilované príspevky na sociálnych sieťach. Po rozchode zostali kamarátmi. „Vychádzame spolu super, nemáme žiaden problém,“ povedala blondínka. Dôvod ich odlúčenia tak nateraz zostáva záhadou.

Celeste Buckingham a Robert Dando

Speváčka Celeste Buckingham (25) šťastie v láske posledné roky nemá. Aj jej zatiaľ posledný vzťah so sympatickým bubeníkom skupiny Lavagance Robertom Dandom sa rozpadol rýchlosťou blesku - vydržal len osem mesiacov. Brunetka Novému Času prezradila, čo bolo dôvodom rozchodu. „Stihli sme sa rozísť pred karanténou, a teda momentálnou situáciou. Bolo to navzájom, zhodli sme sa, že to nejde tým smerom, ako si obidvaja predstavujeme. Rozišli sme sa v dobrom, stále sme kamaráti. Tam nebol žiadny konflikt.“

Patrícia Vitteková a Róbert Vittek

Konečne sú oficiálne od seba! Futbalista Robo Vittek (38) a Patrícia (40) sa brali v roku 2005. Spolu majú dcéry Sofiu Zaru (15) a Cynthiu Laru (13). Manželstvo sa začalo rúcať v roku 2013 po futbalistovej medializovanej nevere. Nasledovala žiadosť o rozvod a ťahanice na súde. Až v roku 2020 brunetka na sociálnej sieti s citeľnou úľavou priznala, že kapitolu rozvod môže konečne uzavrieť. ,,6. 6. 2020 som sa po ‚15‘ rokoch manželstva, ‚8‘ rokoch novinárskeho záujmu a 5 rokoch súdnych procesov stala právoplatne slobodnou. To slovo ešte aj dnes vyslovujem s rešpektom a veľmi opatrne.“

Tina a Separ

Separ (34) a Tina (36) šokovali správou o krachu vzťahu v auguste. Koniec ich manželstva nikto nečakal. Ich fanúšikovia zostali v poriadnom šoku, lebo ešte v apríli vyšla ich nová skladba so silným textom o rodine. Na instagram raper napísal: „Spolu sme prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta ,v dobrom aj v zlom‘. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, keď sme si siahli na úplné dno, nie to finančné, skôr psychické. Ale aj to sme zvládli. No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať.“

Miriam Kalisová a Michal Menkyna

Moderátorka skoro dva roky randila so šéfom eventovej agentúry Michalom Menkynom. Pár sa dhodlal aj k zásadnému kroku a Miriam sa k nemu presťahovala. Šťastnému vzťahu je však už koniec. „Každý človek si asi aspoň raz v živote musí prežiť najväčší omyl svojho života. Tým mojím bol môj posledný vzťah. Ďakujem Bohu za túto skúsenosť, ale myslím si, že už stačilo. Poučená som dosť na celý zvyšok života. Neviem síce, čím som si toto zaslúžila, ale som presvedčená, že už naozaj stačilo,“ napísala blondínka na sociálnej sieti.

Vlastina Svátková a Jiří Kounický

Slovenská herečka Vlastina Svátková (38) sa v októbri 2016 vydala za českého producenta Jiřího Kou­nického. Dvojica sa brala po polročnom vzťahu. Herečka v tom čase už mala synov Adama a Kryštofa z predošlého manželstva, s Jiřím potom privítali na svet spoločného syna Maytáša. Pár prechádzal posledné mesiace krízou, ktorú sa nepodarilo vyriešiť, a tak smeruje k rozvodu. ,,Diali sa veci, o ktorých som netušila, že sa dejú. Môj manžel asi nebol vo vzťahu šťastný, rozhodol sa riešiť veci po svojom a ja som bola postavená pred hotovú vec, ktorú som musela prijať. Nemôžem a nechcem prosiť o lásku,“ vyjadrila sa herečka pre denník Blesk.