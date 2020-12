PSG vyhodilo trénera Tuchela: Meno nástupcu je zvučné najmä v Premier league

Vedenie francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain až v utorok potvrdilo odchod Nemca Thomasa Tuchela z postu hlavného trénera. Denník L'Équipe o tom informoval uz 24. decembra, no predstavitelia parížskeho tímu zdatne mlčali.

PSG pritom v ostatnom ligovom súboji zvíťazili 4:0 nad Štrasburgom a v tabuľke Ligue 1 sú tretí s odstupom jediného bodu na Lyon a Lille.

"Chcel by som sa poďakovať Thomasovi Tuchelovi za jeho prínos pre náš klub. Tímu dodal energiu a vášeň pre hru. Nikdy nezabudneme na krásne spoločné okamihy," napísal majiteľ PSG Nasser Al-Khelaifi na klubovom webe.

Spomenuté periodikum už pred pár dňami avizovalo príchod Argentínčana Mauricia Pochettina, ktorý do novembra 2019 viedol londýnsky Tottenham Hotspur. Aktuálne 48-ročný Pochettino dobre pozná prostredie parížskeho tímu, keďže v ňom v rokoch 2001 až 2003 hrával. Príchod Argentínčana vedenie PSG zatiaľ nepotvrdilo.

Thomas Tuchel pracoval pre PSG od leta 2018, pod jeho taktovkou bohatý francúzsky klub získal viacero trofejí - dva ligové tituly, úspechy v domácom národnom pohári aj ligovom pohári aj francúzskom Superpohári. V minulej sezóne sa dostal až do finále Ligy majstrov a v aktuálnom ročníku s ním vyhral základnú skupinu LM a postúpil do osemfinále play-off. V Paríži mal Tuchel zmluvu do leta 2021.

Počas predchádzajúcich dní sa odchádzajúcemu koučovi poďakoval útočník Kylian Mbappé. "Bohužiaľ, taký je svet futbalu. Nikto však nemôže zabudnúť na tvoj čas strávený v klube. Ďakujeme ti tréner," napísal na instagrame.

O možnom odchode Tuchela sa začalo hovoriť už v októbri, keďže tesne pred uzávierkou prestupov verejne hovoril o tom, že káder mužstva chcel posilniť, no jeho prianie zostalo nevypočuté. Jeho tím pred jeseňou prišiel o Edinsona Cavaniho s Thiagom Silvom.