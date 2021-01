Hviezdy o vašom znamení v roku 2021: Kto by si mal dávať pozor na zdravie?

Aký bude rok 2021? Koho čaká niečo výnimočné, kto stretne lásku a ktoré znamenia si majú dávať poroz na svoje zdravie? Mnoho vecí dokážeme ovplyvniť, no niektoré sú nám predurčené dátumom narodenia. Či už horoskopom veríte, či nie, možno vás inšpirujú nasledujúce predpovede veštkyne Zany. Nech je tento rok najmä plný zdravia, milí čitatelia!

Baran

Zdravie: Až do polovice apríla 2021 sa stráňte chladených nápojov, nepreháňajte to s konzumáciou alkoholu a dôležité je tiež to, aby ste preventívne pili čistiace bylinkové čaje. Poniektorých z vás donútia v auguste akútne problémy s hemoroidmi vyhľadať odborníka, ktorý vám nasadí správnu liečbu, prípadne odporučí operatívny zákrok. Od konca októbra pridajte do jedálnička viac čerstvého ovocia a zeleniny. A s príchodom chladnej zimy si dvakrát do týždňa doprajte bankovanie, alebo masáž lávovými kameňmi. Ročník 1955 – ku koncu roka sa začnite viac hýbať!

Býk

Zdravie: Problémy s veľkými kĺbami zasiahnu uprostred marca všetky staršie ročníky. Nevyhnú sa im ani Býci, ktorí prepínajú svoje sily priveľmi aktívnym cvičením a upriamujú sa viac na kvantitu, ako na kvalitu. Ak sa vychystáte v prvých dvoch augustových týždňoch na dovolenku k moru, tak sa jednoznačne vyhýbajte priamemu pobytu na slnku, nakoľko by ste skončili s vážnym úpalom v nemocnici. Tí z vás, ktorí ste sa narodili v roku 1958 a 1996 – nepodstupujte v októbri operačné zákroky. Platí to tiež pre kozmetické operácie tváre a dekoltu!

Blíženci

Zdravie: Tí z vás, ktorí mali v nedávnej minulosti problémy s dolnými končatinami, by okolo 14. marca mali ísť na cievne vyšetrenie. V druhej dekáde roka 2021 si dávajte pozor na úrazy v domácnosti a pri športe. Májoví Blíženci budú mať od apríla do augusta relatívne dobré zdravie. Výnimkou sú zrodenci trpiaci chronickými problémami so srdiečkom a žalúdkom. Vy prispôsobte svoj denný režim zdravotnému zaťaženiu, ktoré máte. Júnové dámy - pretrvávajúce zápaly malej panvy počas novembra a decembra konzultujte so špecialistom!

Rak

Zdravie: Prechladnutia a bolesti hlavy vám znepríjemnia začiatok apríla 2021. Staršie ročníky potrápi haprujúce srdiečko, a dokonca sú možné i vážnejšie problémy s predispozíciou nemocničného lôžka. V kolízii planét v období od 5. do 21. júla nepodstupujte operácie a naopak – pokiaľ sa rozhodnete svoje zdravie riešiť lekárskymi zákrokmi, tak vám hviezdy budú naklonené v období po 23. auguste. Ročníky 1963 a 1991, vyhýbajte sa od septembra priestorom, kde sa fajčí a dbajte na úpravu stravovania. Pridajte do jedálnička čerstvé ovocie a jedzte viac bieleho mäsa a syrov.

Lev

Zdravie: Pretrvávajúce bolesti pod ľavým rebrovým oblúkom v druhej polovici marca riešte, nakoľko môže ísť o rozvíjajúce sa ochorenie pankreasu alebo sleziny. Narušené zdravie si vyžiada svoju daň u všetkých Levov, a to bez výnimky, ktorí sa narodili v období rokov 1949 až 1954. Srdcová slabosť, kolísavý krvný tlak a výrazné bolesti veľkých kĺbov zaručia v júli mnohým z vás bezsenné noci. Zverte sa do rúk lekárom-špecialistom! Od konca septembra dbajte na svoje zdravie viac než inokedy, nenamáhajte sa fyzicky a nájdite si čas pre oddych.

Panna

Zdravie: Dámy narodené od 29. augusta do 11. septembra môžu byť v prvých dvoch dekádach roku 2021 precitlivené a melancholické. Zvýšená únava je signálom, aby ste zahájili celkovú detoxikáciu organizmu. Pridajte k bylinkovým čajom a zmenenému jedálničku i jogu alebo pilates, a vhodné sú tiež dlhé prechádzky v prírode. Aktívne športovanie je počas leta a jesene povolené len ročníkom 1969, 1987 a 1998. No aj tu platí, že vydanú energiu musíte doplniť vhodným spôsobom, ktorý bude v rovnováhe s vašou podráždenou psychikou. Počas decembra sa vyhýbajte chladu a teplo sa obliekajte!

Váhy

Zdravie: Čím viac sa v prvej polovici roka 2021 budete snažiť o vytvorenie rovnováhy, o to menej sa vám to bude dariť. Tento aspekt sa môže podpísať pod zhoršenie zdravia, ale aj pod celkovú stagnáciu v živote. Pokúste sa preto riešiť prichádzajúce situácie s nadhľadom a triezvo. Zrodenci s nejakou intoleranciou v rámci stravy môžu zaznamenať negativitu zdravia po 14. septembri, keď budú pod vplyvom nepriaznivej kolidity Venuše a Pluta. Ženy narodené po 16. októbri budú v decembri prechádzať ťažším obdobím v súkromnej oblasti a zrejme sa nevyhnú zápalom vaječníkov!

Škorpión

Zdravie: Chladný január prináša pre vás už klasické zápaly a katary horných ciest dýchacích, ale aj bolesti ramenných kĺbov a chrbtice. Pomôže vám inhalovanie teplých olejov, čím sa zlepší funkcia priedušiek a pľúc. Kĺby opatrite rozmarínovými zábalmi a staršie ročníky môžu aplikovať tiež masáže kostihojovou tinktúrou. Okolo 10. júla sa vyhnite dlhodobému pobytu na slnku a fyzicky sa nenamáhajte. Škorpióni narodení od 26. októbra do 8. novembra by mali po 30. októbri do jedálnička zahrnúť pór, obilninové klíčky, čakanku a rukolu. Vyhnete sa vážnym chorobám zažívania!

Strelec

Zdravie: Zdravie vás bude trápiť až do začiatku apríla, v popredí sú zastarané alebo chronické ochorenia. S novými chorobami budú medzi 29. septembrom až 17. novembrom bojovať decembroví Strelci, v priorite sú ročníky 1944, 1961 a 1990. Športovaniu by sa mali v letnom období vyhnúť tí z vás, ktorí majú narušený kostrový aparát, eventuálne Strelci, ktorí nedávno podstúpili operácie zlomenín. Novembrové dámy môžu mať v decembri neobvyklé bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Vaše telo sa vám snaží signalizovať, aby ste zresetovali, v čom vám pomôžu rumančekové kúpele!

Kozorožec

Zdravie: Zamerajte sa začiatkom apríla na stabilizovanie problémov so žalúdkom a pankreasom. Taktiež sa vyvarujte stresu, v súkromí nevoľte cestu hádok a neponocujte. Neharmonické rodinné zázemie vám až do júla bude brať množstvo energie, čo môže mať za následok zhoršenie zdravotného stavu hlavne u tých z vás, ktorí ste sa narodili medzi rokom 1952 až 1960. Operačné zákroky, ktoré neustále odkladáte, podstúpte najneskôr v novembri. Týždne pred koncom roka sú prajné ku všetkému, čo súvisí s napravením zdravia, tak prekonajte strach a urobte, čo je nutné.

Vodnár

Zdravie: Impulzívnosť môže koncom februára vážne narušiť vašu vnútornú pohodu, čo sa zrejme odrazí aj na psychickom zdraví. Až do prvého májového týždňa preto myslite hlavne na tento aspekt svojho bytia, držte emócie pod kontrolou a nevyčerpávajte sa zbytočne dlhými a nič neprinášajúcimi dialógmi. Stres z práce Vodnárov narodených do 3. februára privedie v septembri až do ordinácie psychoanalytika, čo by mal byť signál k tomu, aby si riadne oddýchli. Ročníky 1947 a 1980 – na bolesti krčnej chrbtice aplikujte v decembri parafínové zábaly.

Ryby

Zdravie: Celková stŕpnutosť vnútorných orgánov sa koncom januára prejaví u zrodencov, ktorí nedokážu žiť v súlade s vesmírnym rytmom a neustále sa za niečím naháňajú. Vám hrozia nové ochorenia v oblasti malej panvy, do popredia vystupujú obličky, močový mechúr a konečník. Operačné zákroky môžete podstúpiť po 25. apríli, avšak Ryby, ktoré sa narodili pred rokom 1951, si musia byť isté, že ich srdiečko v kritickom momente nezradí. Nie, nemusíte sa báť, nepôjde o fatálny zvrat vo vašom zdraví. No k slovu sa môžu prihlásiť atypické komplikácie počas operácie!