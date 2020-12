TOP byrokratické nezmysly roka 2020: Odpadnete, čo museli nahlasovať slovenskí včelári

Byrokratickým nezmyslom roka 2020 je administratívna povinnosť, podľa ktorej musia včelári úradom do 1. marca nahlásiť, kde všade budú počas roka so včelstvami kočovať. Vyplýva to z výsledkov ankety Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Včelári musia vo formulári vyplniť presné poradie miest a dátumy. Povinnosť je v praxi podľa združenia natoľko absurdnou, že musia napríklad zadať, kde sa budú včelstvá nachádzať počas kvitnutia slnečnice, aj keď v tom čase slnečnica ešte nie je ani zasiata. Ak sa netrafia, administratíva sa opakuje. Druhé miesto v ankete získal paragraf, ktorý zakazuje príbuzným bezplatne vypomáhať vo firme svojich rodinných príslušníkov. "Príbuzní môžu podľa aktuálnej legislatívy pomáhať vo firme svojich rodinných príslušníkov bez pracovnoprávneho vzťahu, len pokiaľ ide o jednoosobové s. r. o a fyzické osoby - podnikateľov. Ak ide o firmy, ktoré majú dvoch a viac spoločníkov, napríklad manželov či súrodencov, je bezplatná výpomoc zo strany ich najbližších považovaná za nelegálne zamestnávanie," priblížil Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. Tretiu priečku obsadila povinnosť týkajúca sa vyhradeného nákupného času pre seniorov aj v predajniach pre jedného zákazníka. Napriek tomu, že v malej pekárni či v mäsiarstve (prevádzky do 30 m2) môže nakupovať len jedna osoba, majú seniori vyhradený svoj čas, aby neprišlo k ich ohrozeniu iným zákazníkom. Toho však v takejto predajni nikdy nestretnú. Výsledkom je, že malé špecializované predajne s pultovým predajom zívajú prázdnotou. Do ankety Byrokratický nezmysel roka nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 61 námetov. O víťazovi rozhodlo online hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo od 1. do 27. decembra a zapojilo sa doň celkovo 1 555 respondentov. "Tento rok sme medzi nomináciami videli tri skupiny opatrení. Na jednej strane sa opakovali roky nevyriešené podnety týkajúce sa odpadovej legislatívy, štatistického vykazovania, exekúcií či koncesionárskych poplatkov pre firmy. Druhou skupinou boli nominácie vyplývajúce zo zmien v súvislosti s pandémiou COVID-19, a potom to boli rôzne špecifické problémy, ktoré ukazujú, že regulujeme aj oblasti, ktoré regulovať netreba," konštatoval Ľuboš Kolesár zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European Enterprise Promotion Awards. Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska.