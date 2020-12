Ohlasy hráčov a trénera po nečakanej prehre s Nemeckom: Po zápase s Kanadou nám stúplo sebavedomie

Po nečakanej prehre s oslabeným Nemeckom sa pred mikrofón postavili ako samotní aktéri zápasu, tak aj tréner Petrovický, aby zhodnotili, čo sa vlastne stalo.

, strelec dvoch gólov SR: "Ak mám byť úprimný, chceli sme tri body, takže som trochu sklamaný. Mali sme hrať viac ako tím. Keď hráme proti očividnejšie lepšiemu súperovi, tak je to pre nás motivácia naviac.Mali sme ísť do toho už od úvodu ráznejšie. Snažil som sa tímu pomôcť, ako som vedel, očakáva sa odo mňa, že mužstvo potiahnem. Teraz sa musíme skoncentrovať na ďalší zápas s Fínskom.", kapitán SR: "Po zápase s Kanadou nám stúplo sebavedomie, ale nedokázali sme to preniesť dnes na ľad. Chceli sme zvíťaziť, čo sa nám nepodarilo. Stützle ukázal, že má kvalitu, veď bol trojka draftu. Bránili sme ho však ako každého iného hráča na turnaji. Čo sa týka môjho zdravotného stavu, ešte sa na to zranenie pozrie doktor. Uvidíme, či ma bude zajtra bolieť, verím, že budem v pohode a na ďalší zápas nastúpim.Musíme lepšie korčuľovať a snažiť sa ten zápas vyhrať.", tréner SR:no ako sa stretnutie začalo, veci sa nevyvíjali našim smerom. Boli sme takí rozlietanejší. Tvrdo sme bojovali, tempo však rušili časté vylúčenia, hra bola rozkúskovaná, uberalo to energiu. Oslabenia nás stáli veľa síl, najmä po tom, čo sme hrali zápas aj deň predtým. Chalani sa snažili, tvrdo pracovali. Prehra v predĺžení gólom v oslabení je ťažká, sme sklamaní, no musíme mať hlavy hore. Zajtra je nový deň, oddýchneme si a pripravíme sa na ďalší zápas."