Matovič navrhol, že dá zaočkovať svoju manželku a mamu: Dostanú vakcínu skôr ako zdravotníci?!

Návrat z karantény uviedol po svojom. Premiér Igor Matovič (47) trávil posledné dni zatvorený v izbe vo svojom dome v Trnave po tom, čo bol pozitívne testovaný na COVID-19.

Návrat do bežného života oslávil tým, že na svojom profile na sociálnej sieti spustil anketu o tom, či má dať zaočkovať svoju manželku a mamu. Problémom však môže byť, že bežní obyvatelia Slovenska sa majú očkovať až o niekoľko mesiacov. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Matovič hovorí, že túto anketu spustil pre tých, ktorí neveria očkovaniu proti koronavírusu. Vakcínu počas víkendu ako prvým podali zdravotníkom, odborníkom z konzília aj prezidentke či ministrom. Premiér sa tejto udalosti nemohol zúčastniť, pretože patril medzi pozitívne prípady, a tie sa môžu očkovať až po troch mesiacoch od prekonania ochorenia.

„Viem, že mnohí z vás ma za snahu zaočkovať čo najviac ľudí na Slovensku priam nenávidíte. A ja, priznávam, som vás považoval zase za bláznov. A je mi to ľúto, lebo to vo výraznej väčšine určite neplatí,“ povedal premiér s tým, že veľa ľudí má obavu o zdravie svojich blízkych, čomu rozumie. Mrzí ho však to, že niektorí vypisujú, že si COVID-19 vymyslel, lebo sa chcel sám vyhnúť očkovaniu.

Sám vraj chcel ísť príkladom a ukázať, že vakcíny sú bezpečné. „Viem si však predstaviť iný dôkaz, aby ste verili, že chcem hrať s vami fér - miesto mňa by som poprosil, aby podstúpili očkovanie dve ženy môjho života - moju mamu a moju manželku Pavlínku,“ prišiel s nápadom premiér a podmienil to tým, že na jeho príspevok zareaguje 10-tisíc ľudí, a potom ich bude prehovárať.

Minister to schválil

Problémom môže byť to, že Národná stratégia očkovania hovorí o tom, že v prvej vlne sa zaočkujú zdravotníci a pracovníci kritickej infraštruktúry štátu. Vysvetľoval to sám minister zdravotníctva Marek Krajčí, keď stratégiu schválili. Ani premiérova mama, ani manželka medzi tieto skupiny nepatria. Napriek tomu očkovanie Matovičovej rodiny rezort nepovažuje za problém.

„Predseda Vlády SR Igor Matovič ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího o svojom kroku informoval. Podľa našich informácií je jeho cieľom aj túto výzvu využiť na propagáciu osvety v tejto nesmierne dôležitej téme. Ide mu najmä o to, aby rozptýlil pochybnosti, že sa osobne nechce dať zaočkovať, práve naopak, aby ukázal, že vakcíne dôveruje,“ zdôvodnili od Krajčího.

Na Slovensku je 10-tisíc dávok vakcíny od Pfizer/BioNTech, ktorú už podávajú stovkám ľudí. Ďalšie dávky prídu až v januári.





Aké vedľajšie účinky má vakcína

Štátny ústav na kontrolu liečiv zverejnil príbalový leták k vakcíne, ktorý hovorí, že medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrí bolesť hlavy, únava, opuch a bolesť v mieste vpichu, či horúčka a nevoľnosť. Tie môže mať jeden z 10 ľudí. Infektológ Vladimír Krčméry pripomína, že množstvo vedľajších účinkov majú aj bežné lieky. „Tie lieky majú 10- až 100-násobne viac vedľajších účinkov ako mŕtve vakcíny.“

Vakcíny zabezpečuje Európska komisia, Slovensko si vyhradilo možnosť zakúpiť 17,4 milióna dávok. Celkovo chceme zaočkovať 3,3 milióna populácie, čo by znamenalo potrebu 6,6 milióna dávok vakcíny. Očkovacie látky, ktoré nevyužijeme, máme možnosť vložiť do tzv. bazáru, odkiaľ si ich v prípade potreby môže prevziať iná krajina.

Oxford/AstraZeneca - 3 639 000 (vakcínu schvália v januári)

BioNTech/Pfizer - 2 407 000 (už sa očkuje)

Johnson & Johnson - 2 407 000

Moderna - 963 000

