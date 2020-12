Vianoce u Štefana Svitka sa niesli v pracovnom duchu: Svoje deti by som na Dakar neposlal!

Výprava na miesto činu! Vianoce sa pre motocyklového pretekára Štefana Svitka (38) niesli už tradične v pracovnom duchu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii na ktoré odletel v nedeľu, teda deň po Druhom sviatku vianočnom. Ako sám priznal, najviac mu budú chýbať jeho milované dcérky Sofinka (4) a Sárka (2).



Prestížny motoristický maratón Rely Dakar bude trvať dlhých 14 dní od 3. do 15. januára 2021. Preteky sa začnú a skončia v Džidde, čo umožní súťažiacim vyraziť cez púšť a popri Červenom mori. V štartovnej listine figurujú až štyria Slováci. Okrem tradičných reprezentantov Štefana Svitka a Ivana Jakeša sa predstavia aj motocyklisti Martin Benko a Erik Vlčák. Samotný Svitko odletel na miesto činu už v nedeľu, teda deň po Vianociach. Počas sviatkov však vôbec neoddychoval. „Vždy pred Dakarom sa snažím nabrať svalovú hmotu. Počas roka mi zavadzia, ale tam treba mať silu. Hlavne ruky dosť tvrdnú, takže som ešte trénoval,“ zveril sa Svitko fanúšikom na svojom blogu. Domáca pohoda je nepochybne jedným z dôvodov, prečo je rodák zo Zaškova vo svojej kariére taký úspešný. Sám Svitko priznáva, že na zaprášenom Dakare mu najviac chýbajú jeho milované dcérky Sofinka a Sárka. Malé detičky majú o svojho otca strach každý jeden deň. Riziko na Rely Dakar je obrovské, no napriek tomu sa Štefan vždy snaží jazdiť tak, aby sa mohol nakoniec vrátiť domov k rodine.

„Na deti a manželku myslím každý deň. Viete, ako je to... Z roka na rok mám pred Dakarom väčší rešpekt. Je jasné, že keby sa mi niečo stalo, deťom by som chýbal najviac. Jedno je isté - Sofinku či Sárku by som na Dakar nikdy neposlal,“ dodal Svitko, ktorému okrem tréningu veľa času zabrala aj komunikácia so sponzormi. „Tých 150 000 eur na plnohodnotnú sezónu sa totiž samo nezoženie,“ uzavrel Svitko.