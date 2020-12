Vlhová má po zrušenom obráku novú skúsenosť: Musím sa s tým vysporiadať

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová útočila v rakúskom Semmeringu na štvrté víťazstvo v tejto sezóne.

Pondelňajší obrovský slalom Svetového pohára však narušil po prvom kole silný vietor, ktorý neustále silnel a druhé kolo napokon zrušili. Pre Vlhovú to je prvá takáto skúsenosť, no ako sama uviedla, má napriek tomu pred utorkovým slalomom dobrý pocit.

Vlhová po 1. kole viedla o 22 stotín sekundy pred Taliankou Martou Bassinovou, priebežne tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová s odstupom 0,35 s. "Prvé kolo hodnotím veľmi dobre, išlo sa mi fajn, aj keď som urobila chyby. Ale už je to jedno, pretože preteky sa zrušili a už je zbytočné sa vyjadrovať," povedala sklamaná líderka SP.

Organizátori pred štartom 2. kola najskôr rozhodli o znížení štartovacej brány, ale situácia v rakúskom stredisku sa nezlepšovala, prestala premávať lanovka a vietor porozhadzoval vybavenie cieľových priestorov. "Bohužiaľ, mám zmiešané pocity, ale nedá sa nič robiť. Človeka to mrzí, ale nezmením to," dodala Vlhová.

Dvadsaťpäťročná Slovenka v kariére ešte ani raz neokúsila pocit, že zrušili preteky po tom, čo bola líderkou po prvom kole. "Mám novú skúsenosť, musím sa s tým vysporiadať. Ale mám aspoň dobrý pocit pred zajtrajším slalomom."

V Semmeringu je naplánovaný slalom pod umelým osvetlením. Na trať prvého kola vyrazia pretekárky o 15.15 h, druhé kolo odštartuje o 18.30. V dejisku však aj dlho po pretekoch fúkal silný vietor a usporiadatelia dokonca nemohli kvôli bezpečnosti púšťať do hotela autá s novinármi. Cesta do ubytovacieho zariadenia totiž viedla popri lese a pre obavy z padajúceho dreva sa niektorí zástupcovia médií dostali do hotela až o niekoľko hodín. Na utorok však hlásia priaznivejšie počasie s plusovými teplotami a slabším vetrom.