Nič o ňom nevedia už celé mesiace: Polícia pátra po Lukášovi, s rodičmi volal naposledy vo februári

Polícia pátra po nezvestnom 28-ročnom Lukášovi Szabóovi z Košíc.

Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. Muž odišiel v marci 2019 do Bratislavy za prácou. Rodičom sa naposledy telefonicky ozval 20. februára 2020, no odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu a ani sa nevrátil späť do miesta trvalého pobytu. Nezvestný má na zátylku vytetovaný pohanský slovanský znak.

Policajti vyzývajú občanov, aby ich kontaktovali, ak majú vedomosť o súčasnom pobyte nezvestného, alebo ak ho niekde videli.