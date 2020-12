Prežili sme klinickú smrť a smerujeme k 15%

Zhovárali sme sa s predsedom strany SMER – sociálna demokracia Robertom Ficom. V rozhovore sa dozviete o hodnotách slovenskej sociálnej demokracie, o kriminalizácii opozície, ale aj o tom, ako by bojoval s pandémiou z pozície premiéra.

Pár mesiacov po rekonštrukčnom snemy strany SMER - SD sú vaše preferencie zastabilizované na úrovni 10 percent. Ako vnímate tieto čísla po odchode ľudí okolo Petra Pellegriniho?

Prežili sme klinickú smrť. V budúcom roku sa začneme zradcom približovať. My sme trochu iní bojovníci.

Akými zmenami prešla strana SMER - SD po spomínanom rekonštrukčnom sneme? Zmenili ste nejak svoje hodnoty?

Najmä sa chceme sústrediť na hodnoty skutočnej slovenskej sociálnej demokracie. Na prvom mieste našej politiky nebudú mäkké drogy, migranti a homosexuáli, ako by očakávala od nás bruselská sociálna demokracia, ale mzdy ľudí, dobré pracovné podmienky, sociálny dialóg a životná úroveň.

Používate pojem „rustikálna“ sociálna demokracia. Čo to presne znamená?

Nevyčačkaná, nezhýčkaná, nezmagorená. Strana normálnych ľudí, ktorí nemajú ani mentálne ani sexuálne úchylky, ľudí, ktorí chcú robiť ľavicovú politiku. Súčasná extrémna pravica vo vláde nám dáva obrovské množstvo príležitostí na takúto politiku.

Vo vedení strany pribudli aj nové tváre. Bude to nová generácia SMERu. Vidíte v tých nových tvárach prípadného lídra strany?

Každý vo vedení SMERu – SD má svoje kvality. Ak nezlenivie a bude pokračovať v súčasnom tempe, veľkú perspektívu má mladý Erik Kaliňák. Je to ale otázka rokov.

Po 8 rokoch ste opäť v opozícii. Je podľa vás v spoločnosti stále dopyt po ľavicovej politike a sociálnej demokracii?

Dva roky vlády I. Radičovej sa nerátajú. Takže sme po 12 rokoch v opozícii. Pred voľbami na jar roku 2020 som si myslel, že zmena môže byť pre Slovensko dobrá. Ale nie zmena s kvalitou I. Matoviča. Aj preto je perspektíva normálnej sociálnej demokracie, nie bruselskej, obrovská.

Ste najdlhšie slúžiaci premiér v histórii Slovenska a v zahraničí stále požívate veľký rešpekt mnohých štátnikov. Myslíte si, že má Slovensko stále dobré meno v zahraničí?

V Európskej únií sa začína hovoriť o Slovensku v súvislosti s pošliapavaním právneho štátu a demokracie. Je na čase, lebo zneužívanie trestného práva na likvidáciu opozície je na Slovensku na dennej báze. Obraz našej krajiny sa diametrálne zhoršil. Čo sa nakoniec zlepšilo? Krajina stráca suverénne postoje. Do Bieloruska posiela pomätená slovenská vláda peniaze opozícii, z Ruska robí hrozbu, ale keby bolo treba znovu nahádzať bomby na Belehrad, stála by v prvom rade.

Otvoriť galériu Zdroj: SMER – socialna demokracia

SMER má momentálne najväčší opozičný poslanecký klub v parlamente a ste jednoznačne najaktívnejšou opozičnou stranou. Ako hodnotíte politický súboj medzi vami a vládnou koalíciou?

Bohužiaľ, musíme venovať veľa energie na elimináciu našej politickej kriminalizácie. Niet pochýb, že pokyny na našu likvidáciu idú z úradu vlády, veď čo iné by ponúkli verejnosti. Všimnite si, keď niečo vyvedú, napríklad zrušia 500 tisíc deťom teplé obedy, hneď na to niekoho zatvoria. Vo väzbe sedia politickí väzni, neexistujú žiadne dôvody na ich väzbu, všetko sa dá vyšetriť aj bez tohto cirkusu. Za toto hrubé pošliapavanie právneho štátu budú mnohí niesť zodpovednosť.

Často kritizujete vládu Igora Matoviča za porušovanie zákonov, ústavy a rozklad právneho štátu. Pamätáte si na podobné správanie počas vašej politickej kariéry?

SMER – SD, a to ani keď bol sám vo vláde, nikdy neprijal žiadne rozhodnutie proti právnemu štátu alebo demokracii. A na to som hrdý.

Ľudia vyčítajú vláde, že nezvláda boj s pandémiou. Ako by ste tento problém riešili Vy, ak by ste boli vo vláde?

Riadil som vládu v obrovskej svetovej finančnej kríze, ktorá vypukla v roku 2009. Po lete by som nasadil trojtýždňový až mesačný tvrdý lockdown a potom by sme postupne uvoľňovali situáciu. Pandémia - nepandémia, deti musia chodiť do školy a ľudia do práce a biznis musí frčať. A naviac by som dal právomoci a peniaze krajským županom, ktorí sú v podstate krajskí predsedovia vlád. V každom kraji je to inak, riadenie boja s pandémiou cez krajskú úroveň je podstatne efektívnejšie. Uvedomme si aj to, že vláda I. Matoviča má obrovské množstvo finančných prostriedkov, veď v júli si zdvihla deficit o neuveriteľných 8,5 mld. eur. Zdroje by som míňal na podporu ľudí a zamestnávateľov.

Čakáte, že sa strana SMER ešte dostane do vládnej koalície?

Samozrejme, že s účasťou SMERu v ďalších vládnych koalíciách rátam. Pred voľbami má každý silné reči, po voľbách si každý zoberie do rúk svoje karty a začne premýšľať. Potom je možné, že vznikne aj taká zvláštna koalícia ako v roku 2016 – SMER – SNS – MOST-Híd.

Pripúšťate, že by ste v budúcnosti mohli zastávať nejaký exekutívny post?

Odpovediam na tieto otázky sa vyhýbam. Raz som povedal, že tuším v roku 2014 už asi nebudem v politike. A niektorých ide roztrhnúť z toho, že som stále tu. Neviem, je asi najpresnejšia odpoveď.

Posledné mesiace sme svedkami mnohých zásahov polície a NAKA. Nedávno polícia obvinila aj vášho bývalého člena Petra Žigu. Čo si o týchto zásahoch myslíte?

Už som k tomu niečo povedal. Nebola náhoda, že v stredu pred sviatkami sa vláda skoro rozpadla, lebo sa nedohli a pohádali a vo štvrtok ráno už obvinili P. Žigu. Neschopnosť vlády treba prekrývať kriminalizáciou opozície. Nečítal som obvinenie proti P. Žigovi. Vraj sa mal pokúsiť podplatiť sudkyňu, aby štát vyhral spor o Gabčíkovo. To je čo za nezmysel? Akú motiváciu má minister dávať niekomu peniaze, aby štát, opakujem štát vyhral nejaký súdny spor?

Otvoriť galériu Zdroj: SMER – socialna demokracia

Vláda dnes výrazne navýšila dlh Slovenska zo 48% až na úroveň 70% v roku 2023. Bude mať podľa Vás Slovensko šancu splatiť tento dlh?

Sledujeme totálny rozvrat verejných financií, zhoršuje sa medzinárodný rating Slovenska, ktorý bol za vlády I. Matoviča dvakrát znížený, pričom ostatným okolitým krajinám zostal nezmenený. Bude nám trvať desaťročia, kým vrátime verejné financie tam, kde sme ich odovzdali v roku 2020 – v konsolidovanom stave.

Je o Vás známe, že ste ako právnik zastupovali Slovensko pred Európskym súdom pre ľudské práva. Dnes sa na Slovensku skloňuje reforma súdnej mapy, prebehli zmeny na prokuratúre a rovnako sa avizujú aj zmeny v postavení ústavného súdu. Ako hodnotíte tieto kroky vládnej koalície?

Nejde o reformu súdnictva, ale o opatrenia, ktoré majú ešte viac vystrašiť sudcov. Ruší sa napríklad to, že o väzbe sudcu musí rozhodnúť najskôr Ústavný súd SR, ďalej sudca bude môcť byť kedykoľvek preložený, zavádza sa nový trestný čin ohýbania práva, kedy každého nepohodlného sudcu môžete podľa tohto paragrafu odsúdiť, atď. Situáciu si už všímajú v európskych politických aj profesných organizáciách a bude veselo.