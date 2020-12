Kritika Smeru neutícha: Strana zváži podanie trestných oznámení na pozitívnych poslancov

Opozičná strana Smer-SD bude zvažovať podanie trestných oznámení na poslancov, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19 a prišli na pondelkové mimoriadne rokovanie Národnej rady (NR) SR.

V tejto súvislosti plánuje osloviť aj Ústavný súd a generálnu prokuratúru. Na tlačovom brífingu to uviedol podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha.

"Porušujú paragraf o šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby alebo paragraf o všeobecnom ohrození," zdôraznil s tým, že v prípade preukázania viny sú trestné sadzby počas trvania núdzového stavu od štyroch do desať rokov. Blaha pripomenul, že v minulosti sa museli poslanci preukazovať negatívnymi testami na ochorenie COVID-19, inak by neboli pustení do sály.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR dovoľuje poslancom parlamentu prísť do pléna, aj keď majú ochorenie COVID-19. Hlavný hygienik Ján Mikas podľa neho týmto napomáha šíriť pandémiu a zneužíva právomoc verejného činiteľa. "Nechráni zdravie a životy ľudí. On chráni vládu Igora Matoviča (OĽANO)," poznamenal. Vyhláškou hlavného hygienika nie je podľa podpredsedu Smeru-SD možné zbaviť poslancov trestnoprávnej zodpovednosti.

Blaha zopakoval nesúhlasný postoj Smeru-SD k ústavnému zákonu o bezpečnosti štátu. "Je to prejav čistého fašizmu. To, že bude môcť vláda donekonečna posúvať núdzový stav, je nevídané v akomkoľvek právnom štáte a parlamentnej demokracii," dodal. Zároveň uviedol, že núdzový stav je predlžovaný pre to, aby boli ľudia oberaní o ich ústavné práva, nemohli protestovať a aby mohla vláda robiť verejné obstarávania bez súťaže. Tiež, aby mohli byť šikanovaní lekári a zdravotníci.

Parlament by mal v pondelok prerokovať presunuté novely zákonov, ktoré sa týkajú opätovného predlžovania núdzového stavu o 40 dní a tiež zákona o Ústavnom súde. Jeho cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR. Hlasovanie o novelách sa presunulo dvakrát, v prvom prípade koalícia nemala v pléne dostatok poslancov aj z dôvodov ich karantény.

Vyhláška hlavného hygienika SR od nedele večera (27. 12.) umožňuje prezidentke, ministrom, poslancom parlamentu či generálnemu prokurátorovi po novom pracovať aj v prípade pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 či kontaktu s pozitívne testovaným.