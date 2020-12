Zjazdárov na tréningu v Bormiu ohrozoval nezvyčajný narušiteľ: Bol bystrý a šiel z cesty

Posledný meraný tréning pred utorkovými pretekmi Svetového pohára v zjazde mužov v talianskom Bormiu priniesol nezvyčajný úkaz.

V čase, keď sa dolu zjazdovkou Stelvio spustil Nemec Josef Ferstl, sa uprostred trate objavil štvornohý narušiteľ - pes. Ferstl nič netušil až do chvíle, kým mu traťový maršal nezamával žltou vlajkou pred nájazdom do skoku San-Pietro. Znamenalo to jednoznačný príkaz na spomalenie.

"Najprv som si myslel, že tam došlo k nejakému pádu. Spomalil som, narazil na terénnu vlnu a zrazu som zbadal psa. Mal som už nižšiu rýchlosť a bol som pripravený sa vyhnúť zrážke. Psík sa však ukázal ako bystrý a včas uskočil stranou. Takže žiadny problém," komentoval Josef Ferstl, cituje ho športový portál laola1.at.

Ferstl v cieli o celej situácii vtipkoval, ale jeho kolegovia prejavili kritické pohľady. "Takto to nejde. Toto sa nesmie diať," krútil hlavou Rakúšan Matthias Mayer. "Šialené, to sa nemalo stať," podotkol Talian Dominik Paris.

Tréning vyhral Američan Ryan Cochran-Siegle pred Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom a Francúzom Bricem Rogerom. Slovensko nemá v Bormiu zastúpenie. V pondelok sa v Bormiu bude súťažiť v super G. Ak to počasie dovolí, štart bude o 11.30 h. V utorok by mal prísť na rad zjazd.